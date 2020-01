Video/ Rimini Vicenza (1-3): highlights e gol. Lanerossi inarrestabili (Serie C)

Il video con gli highlights e i gol di Rimini Vicenza 1-3 ci mostra la diciassettesima vittoria in campionato dei lanerossi di Mimmo Di Carlo, sempre più padroni incontrastati del girone B di Serie C 2019-20. La squadra di proprietà di Renzo Rosso non ha rivali nella corsa verso la promozione, i punti di vantaggio sul Carpi secondo sono diventati 9 e a 15 giornate dal termine della regular season, a meno di clamorosi cali di rendimento, il ritorno tra i cadetti è solo questione di tempo. Sul terreno di gioco del Neri (ridotto in pessime condizioni per non dire di peggio) non c’è stata partita con i padroni di casa assolutamente incapaci di dare filo da torcere alla capolista. Che sblocca rapidamente la contesa con Guerra e poi trova la via del raddoppio con Barlocco, aiutato dalla papera colossale di Meli che si fa sfuggire il pallone dalle mani su un tiro dalla distanza senza troppe pretese. Già il Vicenza è di un’altra categoria, se poi gli si dà una mano in questa maniera… Gara a senso unico, prima dell’intervallo il numero 17 gonfia nuovamente la rete, cala il tris e mette un’ipoteca definitiva sui tre punti. Anche quando il bomber designato Marotta resta a bocca asciutta ci pensano i suoi compagni a buttarla dentro. Nel secondo tempo gli ospiti addormentano giustamente la partita: non c’è bisogno di stravincere e infierire sul fanalino di coda del girone, inoltre bisogna risparmiare le forze in vista dei prossimi impegni, domenica prossima c’è il Gubbio reduce da due vittorie di fila e che lotterà con il coltello tra i denti per avvicinarsi ulteriormente alla zona salvezza. Con gli avversari che riprendono fiato gli uomini di Colella rischiano comunque di incassare sul poker quando Meli esce disgraziatamente dai pali lasciando la porta sguarnita, Vandeputte prova ad approfittarne ma il nuovo Silvestro con un tackle quasi sulla linea sventa l’ennesimo disastro. Almeno Letizia riesce a trovare il gol della bandiera e a rendere leggermente meno pesante la quattordicesima sconfitta del campionato, anche se la sostanza e il verdetto non cambiano: Vicenza troppo forte, Rimini troppo debole e arrendevole.

IL TABELLINO

RIMINI-VICENZA 1-3 (0-3)

RIMINI (3-4-2-1): Meli; De Vito, Ambrosini, Paramatti; Messina, Remedi, Montanari, Santovito; Cigliano, Letizia; Mendicino. All. Giovanni Colella.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Tronco, Pontisso, Rigoni, Vandeputte; Guerra, Marotta. All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Mario Vigile (sez. di Cosenza).

AMMONITI: Marotta (V), Remedi (R), Ambrosini (R).

RECUPERO: 2′ pt’, 3′ st.

MARCATORI: 16′ e 42′ Guerra (V), 32′ Barlocco (V).

