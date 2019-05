Video/ Rimini Virtus Verona (2-0): highlights e gol, romagnoli salvi! (Serie C)

Allo Stadio Romeo Neri il Rimini supera la Virtus Verona per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano le redini dell’incontro e sbloccano l’equilibrio iniziale già al 9′ grazie alla rete segnata da Alimi. Gli ospiti faticano a rispondere e sono costretti a difendersi sotto i colpi dei biancorossi, in cerca del raddoppio. Nel finale di frazione, precisamente al 44′, Alimi va nuovamente a segno con una deviazione di testa per la squadra di mister Petrone, sfruttando l’assist di Candido da calcio d’angolo.Come si vede nel video di Rimini Virtus Verona, nel secondo tempo la musica non cambia ed i rossoblu sprecano le sporadiche occasioni, forse tre in tutto, avute a disposizione per cercare di raggiungere il pareggio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Cicarevic, Volpe e Venturini da un lato, Manfrin, Giorico ed Onescu dall’altro. Grazie alla vittoria conquistata tra le mura amiche, sommata alla sconfitta subita per 1 a 0 nella gara d’andata, il Rimini ottiene la salvezza e condanna la Virtus Verona alla retrocessione in Serie D. CLICCA QUI PER IL VIDEO RIMINI VIRTUS VERONA

IL TABELLINO

Rimini-Virtus Verona 2 a 0 (p.t. 2-0, Totale: 2 a 1)

Reti: 9′ Buonaventura(R); 44′ Alimi(R).

RIMINI (3-5-2) Scotti; Ferrani, Nava. V, Venturini; Montanari, Alimi, Guiebre, Bandini, Candido; Piccioni, Buonaventura. A disp.: Nava. G., Variola, Simoncelli, Danso, Petti, Pari, Pierfederici, De Angelis, Marchetti, Kalombo, Palma, Viti, Badjie, Cicarevic, Brighi, Volpe, Arlotti. All.: Petrone.

VIRTUS VERONA (4-3-3) Giacomel, Rossi, Sirignano, Danti, Casarotto, Lavagnoli, Manfrin, Giorico; Ferrara, Onescu, Grbac. A disp.: Sibi, Pinton, Trainotti, Manarin, Nolè, Lancini, Frinzi, Rubbo, Grandolfo, Danieli, Goh, Chironi. All.: Fresco.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta).

Ammoniti: 15′ Manfrin(V); 80′ Cicarevic(R); 82′ Giorico(V); 84′ Volpe(R); 85′ Onescu(V); 90’+1′ Venturini(R).

© RIPRODUZIONE RISERVATA