Video/ Rimini-Vis Pesaro (1-0): highlights e gol, la decide Zamparo (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Rimini-Vis Pesaro 1-0, anticipo della 13^ giornata di Serie C girone B. Al Neri le due squadre hanno giocato quasi ai limiti della praticabilità, con un campo reso pesante dalla tanta pioggia caduta in questi giorni, basta vedere le immagini per rendersene conto. I padroni di casa vanno subito al sodo e al 7′ si portano in vantaggio con Zamparo che raccoglie un cross di Finizio nell’area piccola e deposita il pallone in rete alle spalle di Bianchini. Ospiti costretti a inseguire e a riversarsi nella metà campo avversaria nel tentativo di pareggiare i conti, sugli sviluppi di un calcio piazzato Scotti esce malissimo lasciando la porta sguarnita, Pedrelli non ne approfitta sbagliando la deviazione decisiva. L’estremo difensore dei biancorossi troverà poi il modo di farsi perdonare respingendo la conclusione angolata di Voltan, facendo buona guardia sul colpo di testa del nuovo entrato Malec e compiendo due autentici miracoli sui missili di Misin e Pannitteri. Scotti è l’esempio di come si possa alzare notevolmente il proprio voto in pagella nell’arco dei novanta minuti, salvando a più riprese un risultato fondamentale per il Rimini che in questa maniera coglie la sua seconda vittoria in campionato e fa un bel balzo in avanti che gli consente di allontanarsi dagli ultimi posti in classifica. Nonostante un finale all’arrembaggio la squadra di Pavan deve alzare bandiera bianca, i vissini pagano a carissimo prezzo un approccio alla gara forse fin troppo leggero, non a caso il gol degli avversari è arrivato nelle fasi iniziali del match quando gli ospiti non avevano ancora completamente preso le misure alla compagine romagnola, lasciando troppo spazio al numero 9 di Cioffi che è così riuscito a gonfiare la rete regalando ai suoi tre punti pesantissimi che ridanno un po’ di serenità a tutto l’ambiente, turbato dai risultati che ultimamente stentavano ad arrivare.

VIDEO RIMINI-VIS PESARO 1-0, IL TABELLINO

RIMINI-VIS PESARO 1-0 (1-0)

RIMINI (3-5-2): Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Finizio (79′ Oliana), Montanari, Palma (43′ Picascia), Candido, Silvestro; Gerardi (69′ Ventola), Zampano. All. Renato Cioffi.

VIS PESARO (3-5-2): Bianchini; Gianola, Farabegoli, Lelj; Di Nardo, Paoli, Misin, Voltan, Pedrelli (68′ Pannitteri); Tascini (46′ Lazzari), Grandolfo (67′ Malec). All. Simone Pavan.

ARBITRO: Gianpiero Miele (sez. di Nola).

AMMONITI: Gerardi (R), Paoli (VP), Lazzari (VP), Pedrelli (VP), Gianola (VP).

RECUPERO: 2′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 7′ Zamparo (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI RIMINI-VIS PESARO 1-0 (da elevensports.it)



