VIDEO RIMINI VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri la Vis Pesaro sconfigge il Rimini in trasferta per 4 a 3 e si qualifica ai quarti di finale. Nel primo tempo la Vis parte forte suonando la carica con Di Paola sia al 5′ che al 6′, impegnando pure il portiere Colombi.

I biancorossi ospiti insistono e spezzano l’equilibrio iniziale al 29′ per merito del gol firmato da Paganini, approfittando di un rimpallo su un’azione da calcio d’angolo. Ci pensa il già protagonista Di Paola a raddoppiare immediatamente al 32′ con un calcio di punizione vincente e Okoro aumenta il distacco triplicando a sua volta al 36′. Tuttavia i romagnoli offrono segnali di vita accorciando le distanze con il gol segnato al 45′ da Langella.

Nel secondo tempo niente doppietta invece per Di Paola, disinnescato da Colombi al 47′, e Bove realizza invece un’autorete in modo sfortunato al 57′. Nel finale Colombi salva con la traversa pure su Nicastro ed è Tavernaro a calare il poker decisivo all’87’. Vano poi il rigore di Parigi nel recupero al 90’+6′ dopo che Raychev aveva commesso fallo su Leonardi.

Questa grande vittoria esterna si somma al pareggio dell’andata permettendo alla Vis Pesaro di accedere ai quarti di finale dei playoff di Serie C per la stagione 2024/2025. Si conclude invece qui la rincorsa alla promozione in cadetteria per il Rimini, all’esordio in questo turno poichè vincitore della Coppa Italia di Serie C nell’annata calcistica che sta per terminare.

VIDEO RIMINI VIS PESARO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS