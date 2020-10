Video/ Rio Ave Milan (10-11 d.c.r.) highlights e gol: gioia rossonera ai rigori

Il Milan vince in casa del Rio Ave dopo una serie infinita di calci di rigore ed approda ai gironi di Europa League. Nei tempi regolamentari al vantaggio di Saelemaekers ha risposto Gerlades. Mentre nei supplementari Gelson Dala ha illuso i suoi, infatti Calhanoglu ha pareggiato su calcio di rigore all’ultimo minuto utile. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Bruno Moreira serve Carlos Manè ma Calhanoglu è pronto e chiude tutto. Ottimo ripiegamento del calciatore turco. Piazon, superficiale nell’occasione, prova il colpo di tacco ma serve Kessiè. L’ivoriano prova a servire Saelemaekers chiuso da Felipe Augusto. Pinto serve Piazon che a sua volta crossa per Diego Lopes, Bannacer chiude in tempo. Kjaer ci prova da distanza siderale, il pallone fuori di molto. Ottimo intervento di Gabbia in anticipo su Moreira, riparte il Milan. Squadre molto attente in questa prima fase di gara. Ci prova Theo Hernandez dopo una trama di gioco molto interessante, la sfera non inquadra la porta. Arriva il primo giallo del match ai danni di Borekovic in ritardo su Saelemaekers. Sulla conseguente punizione ci prova Calhanoglu, tiro che non trova lo specchio della porta. Calabria prova l’imbeccata per Castillejo, pallone troppo lungo. Il Milan prova a far girare velocemente la sfera per trovare lo spazio giusto e colpire. Saelemaekers aggredisce Ivo Pinto che per un soffio non perde un pallone sanguinoso. Calabria prova il cross, Kieszek blocca facile, ancora protagonista il vento. Calhanoglu prova a servire Daniel Maldini, Santos spazza via la sfera. Azione personale di Castillejo, lo spagnolo la mette in mezzo ma la sfera termina fuori. Calabria in profondità per Daniel Maldini, l’attaccante non riesce ad arrivare sulla sfera. Piazon scende sulla fascia e cross, ma Kjaer è pronto e spazza. Theo Hernandez perde una palla sanguinosa. Diego Carlos serve Carlos Manè che prova il tiro, Donnarumma c’è. Moreira travolge Donnarumma e si becca il giallo. Il Milan prova la ripartenza con Calhanoglu che imbecca Maldini, ma Nelson Monet chiude bene. La prima frazione termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Nel Milan c’è Brahim Diaz per Castillejo. Kessiè sbaglia tutto a centrocampo e serve Felipe Augusto che verticalizza subito per Tarantini, ma Calhanoglu intercetta tutto. Maldini soffia il pallone a Santos che lo stende, giallo e punizione per il Milan. Brahim Diaz prova l’azione personale e guadagna un calcio d’angolo. Saelemaekers! La sblocca il Milan. Sul calcio d’angolo allontana la difesa dei portoghesi, la sfera termina sui piedi di Saelemaekers che non lascia scampo a Kieszek. Ottimo l’impatto sul match di Brahim Diaz che prova il servizio per Theo Hernandez, chiude la difesa dei portoghesi. Giallo per Theo Hernandez dopo il fallo su Ivo Pinto. Brahim Diaz continua nella sua ottima gara, finta e cross che non trova compagni di squadra. Nel Rio Ave c’è Geraldes per Diego Lopes mentre il Milan sostituisce Maldini per Leao. Il nuovo entrato scappa via e viene messo giù da Tarantini, punizione e giallo per il calciatore dei portoghesi. Calhanoglu su punizione sfiora il gol, devia a barriera in angolo. Geraldes! Arriva il pareggio del Rio Ave. Carlos Manè scende sulla fascia di competenza ed appoggia a Piazon, servizio per Geraldes che fulmina Donnarumma. Nel Rio Ave entra Jambor per Tarantini. Piazon sta salendo in cattedra in questa seconda frazione di gioco. Quindici minuti alla fine, può accadere di tutto. Theo Hernandez imbuca per Brahim Diaz, Borekovic chiude tempestivamente. Bella azione di Ivo Pinto, cross al centro con Geraldes che non aggancia. Squadre lunghe in questo finale di gara. Calhanoglu dalla distanza, sfera deviata e angolo per i rossoneri. Ci prova anche Calabria ma la sfera termina sul fondo. Rio Ave e Milan vanno ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Gelson Dala! Il Rio Ave firma la rete del sorpasso. Carlos Manè serve il compagno di squadra che vince il rimpallo con Kessiè ed entra in area, per Donnarumma non c’è nulla da fare. Pioli si gioca la carta Colombo per Saelemaekers. Passaggio nel profondo per Leao, Kiszek interviene bene e sventa il potenziale pericolo. Molto attivo Leao, ma la difesa del Rio Ave non si fa sorprendere. Brahim Diaz guadagna una punizione molto pericolosa. Bellissimo tiro di Bennacer, Kieszek alza la sfera oltre la traversa. Sull’angolo colpisce di testa Gabbia che non trova la porta. Inizia il secondo tempo supplementare, nel Milan c’è Tonali per Kessie. Brahim Diaz per Calabria che entra in area, il suo è un cross che non crea problemi al portiere avversario. I rossoneri attaccano a testa bassa. Arriva il quarto cambio anche nel Rio Ave, c’è Gabrielzinho per Carlos Manè. Dieci minuti a disposizione del Milan per provare a riprenderla. Bennacer prova a servire Theo Hernandez, l’esterno è in fuorigioco. Kjaer abbatte Geraldes e si becca il giallo. Scorre veloce il tempo, Milan ad un passo dall’eliminazione. Theo Hernandez trova un calcio d’angolo. Proprio Theo Hernandez conclude ma trova la grande parata di Kieszek. Calcio di rigore per il Milan! Borevkovic fallo di mano e follia totale. Doppio giallo ed espulsione. Calhanoglu non sbaglia, si va ai calci di rigore. Dopo una serie infinita di rigori il Milan vince per 11-10, decisiva la parata di Donnarumma su Santos.

IL TABELLINO

MARCATORI: Saelemaekers (51′), Geraldes (72′), Gelson Dala (91′), Calhanoglu (122′)

RIO AVE (4-2-3-1): Kiszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini, Augusto; Piazon, Diego Lopes (66′ Geraldes), Mané (109′ Gabrielzinho); Moreira (85′ Gelson Dala). A disposizione: Vieira, Amaral, Geraldes, Jambor, Meshino, Pereira. All.: Vilela Gama.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie (106′ Tonali); Castillejo (46′ Brahim Diaz), Calhanoglu, Saelemaekers (95′ Colombo); Maldini (68′ Leao). A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Krunic. All.: Pioli.

ARBITRO: Jesùs Gil Manzano (Spagna)

AMMONITI: Borevkovic, Moreira, Santos, Augusto, Tarantini (Rio Ave); Theo Hernandez, Leao, Kjaer (Milan)

ESPULSO: Borevkovic (Rio Ave)

