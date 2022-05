Video rissa Mughini Sgarbi da Maurizio Costanzo/ “Co*lione!”, lite come nel 2019…

Il video della rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi è destinato a entrare nella storia della televisione italiana, anche se non ha nulla di edificante da mostrare. A scatenare lo scontro al Maurizio Costanzo Show tra il giornalista e il critico d’arte e parlamentare il dibattito sulla guerra in Ucraina. Secondo quanto testimoniato da Al Bano Carrisi, la rissa è partita dopo una domanda del conduttore su Vladimir Putin. Il video mostra Sgarbi infervorato, con Mughini che lo invita alla calma.

«Calmati tu, imbecille», replica Sgarbi. Mughini non la prende bene, ma anziché rispondere a toni, si alza dalla sua sedia e si dirige verso l’interlocutore con le mani protese. Sgarbi riesce subito a respingerlo, ma ha la peggio, perché cade all’indietro, finendo a terra e colpendo anche uno dei quadri esposti alle sue spalle. «Pezzo di mer*a», ripete Mughini senza neppure preoccuparsi delle condizioni di Sgarbi.

RISSA MUGHINI SGARBI DOPO QUELLA NEL 2019

Al Bano fa un balzo dalla sedia e aiuta Vittorio Sgarbi a rimettersi in piedi, mentre Cruciani tiene a bada Mughini. Tutto col pubblico sbigottito, tanto quanto Jasmine Carrisi che era ospite col padre e Iva Zanicchi che si rende conto di essere seduta tra i due “rivali”. «Testa di caz*o, co*lione, violento. Sei peggio di Putin, mer*a umana. Caccialo via quello stron*o», urla il critico d’arte. Nel frattempo, il giornalista replica: «L’altra volta mi hanno bloccato, questa volta non ci sono riusciti». Mentre lo dice, però, ascolta gli insulti di Sgarbi e sbotta di nuovo: «Mi alzo e ti prendo a calci». Cruciani però lo blocca, mentre le telecamere riprendono Paolo Bonolis che riesce a trattenere le risate.

La lite prosegue con Sgarbi che dà del «fascista» a Mughini e quest’ultimo che invece lo definisce «squallido personaggio», mentre Maurizio Costanzo lancia la pubblicità. Giuseppe Brindisi però sui social ha ricordato a cosa si riferiva Mughini quando citava un precedente: è quello di quasi tre anni fa a Stasera Italia con Maria Giovanna Maglie nel mezzo. «Sgarbi vs Mughini. Cruciani scansati: il primo round c’era stato quasi tre anni fa a Stasera Italia!», ha twittato infatti Brindisi riproponendo quella lite.

Volano stracci e parole ma vola anche Sgarbi #MaurizioCostanzoShow #Mughini pic.twitter.com/HWytqpmfLc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 4, 2022

Sgarbi vs Mughini Cruciani scansati: il primo round c’era stato quasi tre anni fa a Stasera Italia!#mughini#sgarbi#cruciani pic.twitter.com/BbPamZrcXO — 𝙶𝚒𝚞𝚜𝚎𝚙𝚙𝚎 𝙱𝚛𝚒𝚗𝚍𝚒𝚜𝚒 (@giusbrindisi) May 5, 2022













