Al termine della partita è scattata una rissa tra Dumfries e Acuna, con l'argentino che ha inseguito il giocatore interista

Rissa tra Dumfries e Acuna, cosa è successo nel finale della partita

Nella notte americana è andata in scena l’ultima giornata del Mondiale per Club anche per il girone E, quello dove è stato inserito l’Inter che vincendo per 2-0 contro il River Plate passa come prima in classifica eliminando gli argentini e consentendo al Monterrey di passare agli ottavi grazie alla vittoria 0-4 contro gli Urawa Reds. Nel finale della partita tra nerazzurri e Millionarios però è andata in scena una rissa tra Dumfries e Acuna dopo numerosi screzi nati durante la partita per falli ripetuti da entrambi i giocatori e nervosismo palpabile da parte degli argentini consci di essere vicini all’eliminazione.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara, l’uzbeko Ilgiz Tantashev, l’esterno olandese si allontana dal campo isolandosi da tutte le proteste e provocazioni avversarie, che stanno vedendosi sventolare il secondo cartellino rosso della partita, quando il terzino ex Siviglia lo rincorre per continuare il battibecco. Acuna è così deciso ad andare a muso duro verso Dumfries che i compagni e gli avversari, compreso l’allenatore dell’Inter Chivu, sono costretti ad inseguirlo per trattenerlo e riportare la calma, quando grazie a veri e propri placcaggi l’argentino è stato messo a terra.

Rissa tra Dumfries e Acuna, i motivi dello scontro

Secondo quanto riportato da alcuni giornalisti presenti il motivo della rissa tra Dumfries e Acuna è da ricercare in alcuni insulti di stampo razzista che il terzino dei Millionarios avrebbe rivolto al giocatore dell’Inter che però per evitare lo scontro avrebbe deciso di ignorarli e tornare verso gli spogliatoi con i compagni che gli facevano da scudo e i tifosi avversari gli lanciavano contro le aste delle loro bandiere. La FIFA ora aprirà un procedimento per verificare questa ipotesi nonostante l’olandese abbia smentito queste voci, come fatto per i presunti insulti razzisti ricevuti da Rudiger nella partita contro il Pachuca.

Le origini dello scontro tra i due esterni però sono più lontane da ritrovare nel Mondiale in Qatar del 2022 quando Olanda e Argentina si sono scontrate ai quarti di finale in una delle partite più discusse e più fallose della competizioni, con Paredes che con forza scaglia il pallone verso la panchina avversaria e Messi che attacca Weghorst nell’intervista post partita. I due erano stati protagonisti di numerosi scontri in campo che erano culminati dopo la vittoria albiceleste ai rigori con l’interista che aveva inseguito l’avversario che aveva esultato infatti alla squadra olandese.