Video/ Roma Atalanta (0-1) gol e highlights: Chiffi fa perdere le staffe a Mourinho

VIDEO ROMA ATALANTA 0-1

Dea in vetta grazie al colpo all’Olimpico, di cui ammireremo gli highlights nel video Roma Atalanta 0-1. Che per la Roma sarebbe stata una giornataccia lo si era intuito già nel riscaldamento pre-gara quando Dybala si è fermato per un problema muscolare. Mourinho ha dovuto fare a meno di uno dei suoi pezzi da novanta ancor prima del fischio d’inizio, non è andata molto meglio a Gasperini che nelle fasi iniziali del match ha perso Musso, finito KO dopo un violento scontro con Demiral. Trauma cranico per il portiere argentino che viene accompagnato all’Ospedale Gemelli per accertamenti, il suo posto tra i pali viene rilevato da Sportiello che non lo fa rimpiangere, anzi. Le sue parate nei confronti di Ibanez e Abraham – con il centravanti inglese che prima dell’intervallo si è mangiato un gol colossale – si rivelano provvidenziali per salvare il risultato. Perché nel frattempo l’Atalanta si era portata in vantaggio grazie al destro chirurgico di Scalvini, difensore centrale di ruolo che si è improvvisato attaccante trasformando in oro il pallone prolungato da Højlund – che non ha segnato ma si è rivelato un’ottima alternativa a Zapata e Muriel. Sarà proprio lui infatti a battere Rui Patrício e a decidere la contesa con gli orobici che nella ripresa patiscono le pene dell’Inferno ma tengono duro e si impongono all’Olimpico per 1 a 0 e volano in testa alla classifica.

Ovviamente si parlerà a lungo della direzione di Chiffi, l’arbitro che già la scorsa stagione non si era accattivato le simpatie della Roma e anche oggi, sebbene vada precisato che ha ammonito sette giocatori, tutti dell’Atalanta, ha sempre fischiato contro i giallorossi, soprattutto negli episodi più controversi. Come quello della doppia strattonata reciproca tra Zaniolo e Okoli, con il numero 22 che rimane praticamente in mutande ma a sua volta trattiene per la maglia l’avversario. In questi casi bisognerebbe lasciar correre, ma il direttore di gara ha sempre dato la punizione in favore della Dea. Facendo imbestialire Mourinho che corre in campo per dirgliene quattro e mandarlo a quel paese, inevitabile l’espulsione per lo Special One che viene portato via di peso dall’area tecnica. La Curva Sud ribolle di rabbia e riversa tutta la propria frustrazione nei confronti del fischietto di Padova. Che comunque non può essere l’unico responsabile della débâcle capitolina: Abraham, Shomurodov e Belotti non sono riusciti a buttarla dentro nonostante le numerosissime occasioni create nei novanta minuti, con una maggiore precisione sotto porta e un pizzico di cattiveria in più adesso staremmo commentando un verdetto diverso.

VIDEO ROMA ATALANTA 0-1, IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-1 (0-1)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini (87’ Zalewski), Smalling, Ibanez; Çelik, Cristante, Matić (67’ Belotti), Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham (79’ Shomurodov). All. José Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (8’ Sportiello); Tolói, Demiral, Scalvini (46’ Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Mæhle; Éderson (88’ Malinovskyi), Pašalić (74’ Lookman); Højlund (46’ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 23’ Mæhle (A), 47’ Tolói (A), 54’ Hateboer (A), 76’ Demiral (A), 80’ de Roon (A), 87’ Koopmeiners (A), 90’+4’ Malinovskyi (A).

ESPULSO: 57’ Mourinho (R) per proteste.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 35’ Scalvini (A).

