Video/ Roma Atalanta (1-0) gol e highlights: Abraham piega la Dea (Serie A)

VIDEO ROMA ATALANTA (1-0): MOURINHO VEDE IL QUARTO POSTO

Alla Roma basta un gol di Abraham per superare l’Atalanta ed agganciare in classifica proprio gli orobici a quota 47 punti. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti del match. Prima grande occasione del match per la Roma! Da angolo arriva Mancini di testa, grandissima la risposta di Musso. Ottimo inizio dei giallorossi, l’Atalanta per ora costretta a difendersi. Servizio lungo per Hateboer che viene pescato in fuorigioco. Koopmeiners viene trattenuto da Cristante, giallo per il centrocampista. Pessina prova l’imbucata ma Zalewski la legge bene e chiude. Si ferma Zappacosta per un problema, vedremo se riuscirà a continuare. Per fortuna Zappacosta rientra in campo senza problemi, gara sempre sullo zero a zero. Zalewski per Zaniolo, para facile Musso. Abraham duro su Palomino, giallo per il centravanti.

Nell’Atalanta deve lasciare il campo Zappacosta, entra Pezzella. Prima occasione per l’Atalanta con Pasalic e Demiral che mancano la conclusione vincente. Abraham! La sblocca la Roma! Zaniolo serve un grande pallone per il centravanti inglese che in area supera Musso e sblocca il match. Dieci minuti alla fine della prima frazione di gara, vediamo come reagirà l’Atalanta al gol subito. Pellegrini prova a servire Zaniolo, chiude bene Demiral. Koopmeiners ci prova su punizione ma trova la ribattuta della barriera. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, decide al momento Abraham. Pasalic supera Mancini ma viene pescato in posizione di fuorigioco. Palla in profondità per Zaniolo beccato in fuorigioco. Termina la prima frazione di gioco tra Roma e Atalanta.

VIDEO ROMA ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Abraham prova il cross ma Demiral lo chiude in angolo. Zaniolo la mette in mezzo da angolo, Kumbulla non ci arriva. Zaniolo trova il raddoppio ma era in evidente posizione di fuorigioco. Freuler da due passi in area trova l’ottima risposta di Rui Patricio! Miranchuk la mette in mezzo dalla destra ma non trova nessuno. Zalewski fa tutto da solo ma si porta la palla fuori sul più bello. Nell’Atalanta entrano Boga e Malinovskyi per Pessina e Koopmeiners. Nella Roma entra Vina per Zalewski. Tacco di Muriel per Malinovskyi che calcia centrale. Grande opportunità per Mancini in area che al volo la mette fuori. Boga parte per vie centrali ma viene fermato fallosamente da Mkhitaryan, giallo per l’armeno.

Giallo per Kumbulla che era diffidato e salterà il prossimo match. Nella Roma entra Veretout per Zaniolo. Pellegrini per Veretout che non trova la conclusione da ottima posizione. Siamo nella fase finale del match, Atalanta che si gioca il tutto per tutto. Fallo di Ibanez e giallo per lui, Roma che difende a denti stretti. Giallo anche per Demiral, finale di gara molto nervoso. Miranchuk per Muriel, chiude bene Smalling. Hateboer in mezzo, Demiral di testa trova la facile parata di Rui Patricio. Giallo per De Roon che protesta con troppa foga e si prende il secondo giallo, Atalanta che chiude in dieci uomini. Secondo giallo anche per Mkhitaryan, giallorossi in dieci. Termina il match tra Roma e Atalanta, la decide Abraham.

VIDEO ROMA ATALANTA: IL TABELLINO

Marcatori: 32’ Abraham

Espulsi: De Roon al 94’, Mkhitaryan al 95′

Ammoniti Cristante, Abraham, Mkhitaryan, Ibanez (R), Malinovskiy (A), Demiral (A).

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (84′ Ibañez), Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini (84′ Sergio Oliveira), Zalewski (62′ Viña); Zaniolo (75′ Veretout), Abraham (83′ Felix). All.: Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti)

ATALANTA: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (81′ Djimsiti), Zappacosta (22′ Pezzella); Freuler, de Roon; Miranchuk, Koopmeiners (60′ Boga), Pessina (60′ Malinovskyi); Pasalic (46′ Muriel). All. Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia.

