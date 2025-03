All’Olimpico va di scena Roma Atheltic Bilbao, due squadre che si studiano nei primi minuti con l’iniziativa che tende però verso i giallorossi che però sono guidati da un po’ troppa frenesia, infatti Cristante rischia il giallo su un intervento in scivolata. Graziato dall’arbitro nel replay si vede come non tocca il pallone in alcun modo e quindi la sanzione sarebbe stata corretta.

Gli spagnoli però sono i padroni della seconda parte dei quarantacinque minuti grazie a Sannadi che la chanche migliore del primo tempo con un bel colpo di testa che mette in seria difficoltà Svilar che è costretto a smanacciare sopra la traversa. La Roma si ricompatta e cerca Dybala ma l’argentino sembra ancora imballato da una situzione fisica non ottimale.

VIDEO GOL ROMA ATHLETIC BILBAO, IL SECONDO TEMPO

Allo Stadio Olimpico termina 2-1 la sfida tra Roma e Athletic Bilbao, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa con due gol nel giro di pochi minuti. Gli ospiti passano in vantaggio al 50′ con Inaki Williams, bravo a sfruttare un’azione nata da calcio d’angolo: Aitor Paredes prolunga di testa e l’attaccante ghanese insacca con un’incornata precisa. La reazione della Roma è immediata e porta al pareggio al 55′, quando Angelino controlla un pallone in area e con un sinistro chirurgico batte il portiere avversario, mandando la sfera a sbattere sul palo prima di finire in rete.

Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il gol decisivo, ma senza successo. La squadra di Ranieri fatica a creare occasioni nitide, mentre l’Athletic si affida alle ripartenze senza però impensierire Svilar. Il pareggio lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, con la Roma che dovrà cercare l’impresa in Spagna per continuare il proprio cammino europeo.

