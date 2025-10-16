Video Roma D Barcellona D (risultato finale 0-4) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Champions League femminile 2025/2026.
VIDEO ROMA BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Tre Fontane della Capitale il Barcellona D vince in trasferta contro la Roma D per 4 a 0. Nel primo tempo l’arbitro giudica regolare il contrasto fra Thøgersen e Nazareth e questo spiana la strada al gol del vantaggio blaugrana siglato immediatamente al 2′ da Brugts, capitalizzando un cross proveniente dalla destra.
Le catalane vanno quindi alla conclusione verso l’8′ con Putellas ma il tiro è centrale e viene bloccato senza problemi da Baldi. Le giocatrici allenate da mister Pere Romeu insistono andando a caccia dell’eventuale raddoppio intorno al 18′ quando il tiro di Guijarro costringe Baldi a deviare il pallone in calcio d’angolo, oltre a fallire poi altri tentativi sparando spesso largo.
La reazione delle romanista si comincia a vedere a ridosso dell’intervallo con Pilgrim che non inquadra lo specchio della porta al 44′ e con Viens, facendosi ipnotizzare sul più bello da Coll al termine di una lunga cavalcata, al 45′. Nel secondo l’arbitro, tramite l’ausilio del VAR, assegna un calcio di rigore al Barcellona femminile per l’intervento irregolare commesso da Heatley nei confronti di Nazareth ma Putellas sbaglia dal dischetto al 51′. Ci pensa invece la stessa Nazareth ad aumentare il distacco raddoppiando con la rete segnata al 58′ calciando dal limite.
Nel finale Putellas firma il tris al 71′ facendosi perdonare l’errore commesso in precedenza quando trasforma il nuovo calcio di rigore fischiato sempre per un fallo, in questo caso di mano, della solita Heatley. Al 72′ Pina non capitalizza come vorrebbe ma regala a Graham l’assist per calare il poker definitivo al 90′.
Questo nuovo successo assegna tre nuovi punti al Barcellona D che in questo modo sale a quota 6 nella classifica del torneo continentale. Il secondo KO consecutivo, rimediato contro un’altra squadra spagnola dopo quello ottenuto con il Real Madrid D, incolla invece la Roma D sul fondo della Champions League femminile 2025/2026 rimanendo ancora a quota zero punti.