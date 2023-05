Video/ Roma Bayer Leverkusen (1-0) gol e highlights: Bove, serata da sogno!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA BAYER LEVERKUSEN: DECIDE BOVE!

La Roma si aggiudica il primo atto contro il Bayer Leverkusen, ultimo ostacolo per i giallorossi verso la finalissima di Europa League in programma alla Puskás Aréna di Budapest il prossimo 31 maggio. I giallorossi vincono per 1-0 grazie al gol di Bove, talento cresciuto nelle giovanili, che taglia la difesa avversaria con un’accelerazione devastante. Decisivo il contributo di Abraham che prima gli offre la sponda e poi tiene impegnato Hradecky che in questa maniera non può fare assolutamente nulla sul tap-in del numero 52 – uno dei migliori in campo – che gonfia la rete e fa esplodere l’Olimpico, ancora una volta sold-out con una cornice di pubblico a dir poco spettacolare. I tifosi sugli spalti hanno sicuramente regalato più emozioni dei calciatori impegnati sul terreno di gioco: è stata una gara molto fisica e nervosa con qualche momento di tensione, in particolare tra Pellegrini e Diaby con il solito Mancini che non si tira mai indietro quando si tratta di buttarla in caciara.

Onestamente ci aspettavamo qualcosina di più dalla squadra di Xabi Alonso che in Bundesliga ha messo in difficoltà anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, ma stasera si è visto solamente a sprazzi un giro palla sterile e fine a se stesso. Al netto dell’occasione sprecata da Wirtz nelle battute iniziali del match, gli ospiti non hanno di certo creato grandi pericoli dalle parti di Rui Patrício – che ha comunque provato a complicarsi la vita da solo dando vita a un malinteso con Ibanez, i due si scontrano e lasciano la porta sguarnita a Frimpong che viene però murato da Cristante che salva il risultato. Giovedì prossimo in Germania sarà la Roma ad avere il coltello dalla parte del manico.

VIDEO ROMA BAYER LEVERKUSEN 1-0, I PROTAGONISTI

Edoardo Bove, eroe della serata, si gode giustamente la luce dei riflettori: “Ho provato un mare di emozioni dentro di me, sono molto contento per il gol – che dedico alla mia famiglia – e soprattutto per il risultato, era fondamentale vincere oggi così giovedì prossimo potremo anche pareggiare per passare il turno. In Europa devi essere cattivissimo su ogni palla e in qualsiasi azione, abbiamo giocato con la giusta intensità e dobbiamo perciò essere orgogliosi della nostra prestazione. A inizio gara il Leverkusen ci ha messo subito in difficoltà con un paio di ripartenze pericolose, poi siamo riusciti a prendergli le misure”.

José Mourinho, nonostante le numerose assenze che hanno falcidiato la squadra e alcuni elementi non al meglio per usare un eufemismo, sta costruendo un altro capolavoro: “È tutto merito dei ragazzi, hanno la mentalità giusta per primeggiare in Europa e rendere felici i tifosi, sanno soffrire nei momenti difficili dimostrando un grande senso di responsabilità. Non è stata una partita semplice, il Bayer Leverkusen non ti lascia giocare e soprattutto nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, eppure siamo stati bravi a non concedere il gol. Bove? Un ragazzo umile, educato, di ottima famiglia, che quest’anno è cresciuto tantissimo”.

VIDEO GOL ROMA BAYER LEVERKUSEN 1-0, IL TABELLINO

ROMA-BAYER LEVERKUSEN 1-0 (0-0)

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Çelik, Bove (76’ Wijnaldum), Matić, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (76’ Dybala), Abraham. All. José Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou (36’ Bakker), Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Andrich (90’+2’ Amiri), Hincapie; Diaby (72’ Adli), Wirtz; Hlozek (72’ Azmoun). All. Xabi Alonso,

ARBITRO: Michael Oliver (ENG).

AMMONITI: 50’ Andrich (L), 57’ Diaby (L), 58’ Tah (L), 58’ Mancini (R), 76’ Abraham (R), 89’ Ibanez (R), 90’+3’ Spinazzola (R).

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 63’ Bove (R).

