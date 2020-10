Video/ Roma Benevento (5-2) gol e highlights: manita giallorossa (Serie A)

La Roma cala la manita contro il Benevento all’Olimpico, con i sanniti che però per più di un’ora hanno fatto sudare non poco la squadra allenata da Fonseca. Subito doccia fredda per la Roma col Benevento che passa in vantaggio dopo 5′, conclusione dal limite dell’area di Caprari e sfera che si insacca alle spalle di Mirante, complice anche una deviazione di Ibanez. Intorno alla mezz’ora però si scatena il tridente di Fonseca: il pareggio giallorosso arriva grazie a Pedro che riceve un suggerimento di Pellegrini e batte Montipò, che riesce solo a toccare la sfera. Al 35′ è sorpasso con un lungo rilancio di Mirante che innesca Mkhitaryan, grande pallone filtrante per Dzeko che piazza con precisione al pallone e si sblocca, siglando il 2-1. Il Benevento è in grande difficoltà, nel recupero della prima frazione di gioco c’è anche spazio per il tris di Mkhitaryan, ma l’armeno riceve palla da Spinazzola che si trova in fuorigioco e la rete viene annullata. Nella ripresa ancora emozioni: ingenuità di Veretout che dà un pestone a Ionita in area, rigore netto: sul dischetto va Lapadula, Mirante si oppone alla trasformazione ma non alla ribattuta e il Benevento trova il 2-2 al 10′ della ripresa. I giallorossi tornano avanti al 24′: Montipò commette fallo su Pedro, è calcio di rigore che lo specialista Jordan Veretout trasforma. Il Benevento continua a concedere molti spazi e la Roma dilaga: al 32′ è arrivato il 4-2 di Dzeko, che ha firmato la doppietta personale su assist del solito, incontenibile Mkhitaryan, quindi il definitivo 5-2 si concretizza al 44′ con un pregevole assolo di Carles Perez, che si è bevuto mezza difesa avversaria prima di scagliare una vera e propria sassata alle spalle di Montipò.

VIDEO ROMA BENEVENTO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca può compiacersi di una Roma in crescita: “La squadra può giocare con due moduli, ho pensato che affrontando il Benevento sarebbe stato opportuno giocare a 4. Abbiamo quasi sempre avuto il controllo della partita, abbiamo subìto un gol per infortunio e su rigore. Vittoria giusta, il Benevento ha avuto qualche opportunità di troppo, nella ripresa avremmo dovuto controllare un po’ meglio all’inizio. Dzeko ha fatto due gol ed è importante questo, ha avuto tante occasioni nelle altre partite. Ora però non è che perché abbiamo vinto con il Benevento e battiamo anche il Milan sarà tutto facile. Quando si vince siamo forti, quando perdiamo sembra che siamo i peggiori di tutti. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita contro gli Young Boys e dobbiamo ancora lavorare e imparare molto. Serve equilibrio”. Per Filippo Inzaghi il Benevento è stato punito oltre i suoi demeriti: “Siamo ancora un po’ inesperti e lo paghiamo. Avere questa mentalità in un campo così difficile però è quello che voglio. Poi qui 99 volte su 100 la perdi, quindi preferisco giocarmela. Se vogliamo salvarci dovremo avere questo spirito. Preferisco parlare del rigore. Il portiere dice che ha preso la palla, io non capisco solo perché non la vanno a rivedere. Se prende la palla per me finisce lì, cosa deve fare il portiere? Se il nostro è uguale vuol dire che neanche quello era rigore. Sono simili, però l’unica cosa è che si potrebbero andare a vedere, Io cerco sempre di capire che giocatori ho: non ho mai cambiato. Ora ho una squadra che può fare dei gol e se mi difendo in area in Serie A gol lo prendo sempre. Non mi voglio snaturare, questa mentalità è l’unica speranza per salvarmi. Devo dire che era più facile giocare che allenare“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA