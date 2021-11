Video/ Roma Bodo/Glimt (2-2) gol e highlights: Ibanez riprende i norvegesi

VIDEO ROMA BODO/GLIMT 2-2

La Roma impatta in casa contro il Bodo/Glimt e non riesce a riscattarsi dopo la debacle in Norvegia, come osserviamo nel video Roma Bodo/Glimt 2-2. Le reti sono state siglate da Solbakken, El Shaarawy, Botheim ed Ibanez. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Veretout prova ad imbeccare Zaniolo, sfera troppo lunga. Pellegrino fa tutto da solo, calcia e non trova la porta. El Shaaraawy per Abraham, chiusura di triangolo errata. Problemi alla caviglia per Mancini, da capire se riuscirà a continuare. Per fortuna Mancini è in grado di continuare. Abraham recupera su un rimpallo e prova la conclusione, palla che termina fuori davvero di pochissimo. Bel tiro al volo di El Shaarawy, Konradsen si immola e sventa la minaccia. Abraham ci prova di testa ma non imprime alla sfera la giusta potenza. Inserimento di Veretout che calcia e non trova la porta. Roma che continua ad attaccare ma non riesce a trovare il gol. Veretout di testa, la sfera viene respinta. Manca davvero poco alla fine della prima frazione, giallorossi che hanno creato qualche occasione ma è davvero troppo poco per sbloccarla. Solbakken! La sblocca il Bodo/Glimt! Hagen serve il compagno di squadra che sigla con un bellissimo tiro a giro. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco tra Roma e Bodo/Glimt.

DIRETTA/ Roma Bodo Glimt (risultato finale 2-2) streaming: Ibanez salva i giallorossi

CLICCA QUI PER IL VIDEO ROMA BODO/GLIMT (2-2)

SECONDO TEMPO

La Roma chiede un rigore ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. El Shaarawy! Arriva il pareggio della Roma! Zaniolo serve il faraone che supera Sampsted e con un tiro a giro trova il pari. Karsdorp scende sulla fascia e crossa Abraham non ci arriva per pochissimo. Gara che si è accesa dopo il pareggio di El Shaarawy. Mourinho potrebbe inserire forze fresche in campo, si muovono gli uomini dalla panchina. Match che resta apertissimo. Botheim! Torna di nuovo avanti il Bodo/Glimt. Sampsted la mette in mezzo con Botheim che di testa non lascia scampo a Rui Patricio. Il nuovo entrato Shomorudov fallisce da due passi la rete del pari. Da sottolineare anche l’ottimo intervento di Lode. Roma che attacca a testa bassa. Sinistro di Shomurodov, si salva in calcio d’angolo il Bodo/Glimt. Shomurodov la prende di testa e allunga per Mancini che prende il palo! Borja Mayoral rileva un deludente Abraham. Gran tiro di El Shaarawy e gran risposta di Haikin! Ibanez! Arriva il pareggio della Roma! Arriva il cross di Borja Mayoral per il colpo di testa vincente del difensore. Roma che ora ci crede ed attacca alla ricerca della vittoria. Termina il match, la Roma riesce a riprendere il Bodo/Glimt.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO GLIMT/ Quote: il duello Rui Patricio vs Haikin

VIDEO ROMA BODO/GLIMT: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe (1′ st Villar), Veretout; Zaniolo (21′ st Shomurodov), Mkhitaryan (1′ st Carles Perez), El Shaarawy (43′ st Zalewski); Abraham (35′ st Borja Mayoral). A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Calafiori, Diawara, Bove. Allenatore: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Hagen, Konradsen (44′ st Vetlesen); Solbakken, Botheim, Pellegrino (44′ st Mugisha). A disposizione: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Pernambuco, Koomson, Nordas. Allenatore: Knutsen.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO GLIMT/ Diretta tv: sarà riscatto per Abraham?

ARBITRO: Papapetrou (Grecia)

MARCATORI: 46′ pt Solbakken (B), 8′ st El Shaarawy (R), 19′ st Botheim (B), 39′ st Ibanez (R)

NOTE: Ammoniti Cristante, Ibanez (R); Haikin, Solbakken, Moe (B). Recupero: 3′ pt e 4′ st.



© RIPRODUZIONE RISERVATA