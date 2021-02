Video/ Roma Braga (3-1) gol e highlights. Fonseca agli ottavi di Europa League

Nessun problema per la Roma che raggiunge gli ottavi di finale di Europa League: dopo lo 0-2 dell’andata, Braga battuto 3-1 anche all’Olimpico, come possiamo ammirare nel video Roma Braga. Primo quarto d’ora del match estremamente tranquillo per la Roma, al 17′ è Veretout a produrre la prima significativa conclusione a rete su punizione, la barriera della formazione lusitana manda il pallone in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner un tentativo di Pedro viene respinto dai difensori del Braga. Al 20′ insidiosa palla persa da Pedro ma Gaitan non riesce a ripartire in contropiede, ma al 23′ è la Roma a sbloccare il risultato: Dzeko scatta sul filo del fuorigioco e scarica su El Shaarawy, che cerca il secondo palo colpendo il legno. La difesa portoghese però si addormenta e sulla ribattuta si avventa lo stesso Dzeko, siglando l’1-0. Il Braga vede allontanarsi sempre più le già residue possibilità di qualificazione e prova a farsi vedere in avanti. Doppio tentativo di Piazon al 29′ e al 31′, nel primo caso non sfrutta un buon suggerimento di Gaitan, nel secondo gira alto sopra la traversa. Al 34′ è più concreto Sporar che impegna Pau Lopez con una gran botta, respinta in angolo con un gran riflesso dal portiere spagnolo. Quindi, al 40′ bella iniziativa di El Shaarawy che scarica in area su Pedro, la conclusione dello spagnolo sembra a colpo sicuro ma il pallone si stampa sulla traversa.

La Roma inizia il secondo tempo con Lorenzo Pellegrini in campo al posto di Villar. Al 18′ buona chance per Dzeko di testa, ma al 22′ il bosniaco deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare, sostituito da Borja Mayoral. Al 26′ fallo in area di Novais su Carles Perez e calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto va Pellegrini che però batte con uno strano saltello e impatta male il pallone, calciando malamente a lato il penalty del possibile raddoppio. E’ comunque Carles Perez a siglare il 2-0 alla mezz’ora, quindi al 43′ su una deviazione di Cristante che firma il più classico degli autogol. Nel recupero però mette il timbro anche Borja Mayoral che firma il 3-1 che vale il pass per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER IL VIDEO ROMA BRAGA

VIDEO ROMA BRAGA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca è ovviamente soddisfatto del fronte europeo che sembra aprirsi in maniera invitante per la Roma. “Era importante avere un giusto atteggiamento e la squadra lo ha avuto per vincere una partita contro una squadra forte. Non ho pensato alla sfida con il Milan. Conta solo recuperare i giocatori che hanno giocato di più. Veterout è importante per la squadra e ha fatto questo sacrificio giocando bene. Ci sono ora squadre forti all’orizzonte: lo Shakhtar è tra le più forti, non ho pensato a una squadra per domani. Vediamo quello che succede. Come ho detto sempre, pensiamo partita dopo partita. Ora guardiamo al Milan. Sappiamo che in questo momento tutti sono forti, il prossimo obiettivo è la prossima eliminatoria. Dobbiamo valutare le condizioni di Dzeko dopo l’infortunio, penso che non sia niente di grave. Mi sono piaciuti sia lui che Mayoral. Sono soddisfatto di entrambi“. Cavalhal, tecnico del Braga, si limita a rendere omaggio agli avversari: “Abbiamo giocato contro una candidata alla vittoria finale. Siamo stati propositivi, ma abbiamo incontrato una squadra più forte di noi. Siamo stati coraggiosi e non abbiamo mai perso la testa, giocando a viso aperto. Devo fare i complimenti a Fonseca e spero la Roma vada il più avanti possibile”.



