Video/ Roma Cagliari (1-1): highlights e gol, pareggio tra le polemiche (Serie A)

Nel video di Roma-Cagliari 1-1, oltre ai gol e agli highlights, non mancano le polemiche per la direzione dell’arbitro Massa che ha parecchio indispettito i giallorossi. Già nella prima frazione di gioco il direttore di gara non si è fatto molti amici tra i tifosi che riempivano la Curva Sud quando ha assegnato – tramite il VAR – un calcio di rigore ai casteddu per il tocco con il braccio largo da parte di Mancini. Con le nuove regole la volontarietà non è più una discriminante e le direttive sono quelle di sanzionare a prescindere interventi di questo tipo, ai capitolini poco importa e inseriscono il fischietto di Imperia nel loro libro nero. Dal dischetto Joao Pedro non sbaglia e porta momentaneamente gli ospiti che poi si puniscolo da soli con l’autogol di Ceppitelli: nel tentativo di intercettare il traversone di Kluivert per Dzeko il numero 23 combina un disastro beffando Olsen (che probabilmente non avrebbe avuto grossi problemi a respingere la conclusione dell’attaccante bosniaco) e ristabilendo la parità all’Olimpico. Proprio il portiere svedese è stato tra i migliori in campo, senza i suoi interventi a quest’ora staremmo con ogni probabilità commentando il quarto successo in campionato della squadra di Paulo Fonseca che ha sprecato davvero tante occasioni con Zaniolo, il numero 22 continua a regalare numeri di alta scuola ma deve imparare a essere più cattivo quando bisogna quagliare. Finale incandescente e ad alta tensione, quando Kalinic gonfia la rete a terra restano Olsen e soprattutto Pisacane che ha la peggio ed è costretto a uscire in barella con il collarino. Dalle immagini si vede come l’attaccante croato spinga il numero 19 sbilanciandolo e mandandolo a sbattere contro l’estremo difensore di Maran (che non è certo mingherlino), un impatto davvero durissimo tanto che il gioco rimane fermo diversi minuti per consentire ai medici di soccorrere lo sfortunato difensore. Inutili le proteste dei romanisti che a fine gara vanno da Massa a pretendere spiegazioni, l’unica cosa che ottengono è il rosso per Paulo Fonseca e un suo collaboratore. Una coda velenosa che offusca anche la bellissima immagine della standing ovation per Nainggolan, rimasto nel cuore dei tifosi della Roma dopo la sua partenza nell’estate 2018. In tutto ciò, la società deve fare i conti con l’ennesimo infortunio, quello di Amadou Diawara: rottura del menisco e probabile lungo stop per il centrocampista. L’infermeria dei giallorossi non è mai stata così affollata.

VIDEO ROMA CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, non le manda di certo a dire: “Siamo molto amareggiati, è dall’inizio del campionato che subiamo torti arbitrali e questo purtroppo è un dato di fatto, non ci stiamo inventando nulla. Contro Bologna e Lecce il VAR non è intervenuto mentre oggi se ne è abusato, l’arbitro Massa è stato molto indisponente e ha contribuito a creare un clima di tensione e nervosismo che ha avvelenato l’ambiente. Il calcio è un gioco maschio, se a ogni minimo contatto dobbiamo fermare tutto allora non ha senso stare qui, se in Inghilterra vedessero queste immagini non smetterebbero più di ridere”. Per il Cagliari ha parlato il tecnico Rolando Maran: “Avevamo preparato questa gara in settimana per reggere l’urto con i giallorossi che quando stanno bene sono in grado di mettere in difficoltà chiunque. In novanta minuti non ci siamo mai disuniti rimanendo sempre compatti, nel finale abbiamo sofferto un po’ anche per via dell’inferiorità numerica, non abbiamo mai perso la testa e usciamo dall’Olimpico con un punto prezioso e la consapevolezza di potercela giocare alla pari quasi con tutte. Il gol annullato? Non vedo cosa ci sia da discutere, la spinta su Pisacane è netta, lui è quasi svenuto per il colpo, se questo non è un fallo…”