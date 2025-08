Video Roma Cannes (risultato finale 3-0) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026. Esordio per Wesley!

VIDEO ROMA CANNES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tre Fontane della Capitale la Roma ha la meglio sul Cannes vincendo per 3 a 0. Nel primo tempo la partita viene subito sbloccata dai giallorossi grazie al gol siglato da El Shaarawy in apertura al 3′, approfittando del passaggio vincente da rimessa laterale offertogli da Hermoso.

I biancorossi tentano di rispondere sparando però largo verso il 10′ con Abbas. L’italoegiziano ruba ancora la scena dimostrandosi l’uomo più pericoloso tra i suoi mancando il bersaglio al 21′ e chiamando in causa il portiere avversario al 33′ prima di servire a Dovbyk l’assist per il gol del raddoppio trovato dall’ucraino al 43′.

Nel secondo tempo il tecnico Gasperini inserisce Wesley, all’esordio con la Roma, insieme ad altri sei giocatori ma il copione non cambia rispetto a quanto ammirato durante i primi quarantacinque minuti di gioco ed il brasiliano, così come l’altro nuovo acquisto Ferguson, tentano di combinare qualcosa in fase offensiva, andando a caccia del terzo gol.

Nel finale Doumbouya, Boussaid e Hafidi non battono Vasquez mentre l’irlandese Ferguson fallisce un paio di occasioni per poi completare il tris con la rete segnata all’88’, su suggerimento di Angelino. La Roma tornerà in campo il prossimo 2 agosto quando affronterà in amichevole, la quarta per quest’estate, un altro club francese, ovvero il Lens.

VIDEO ROMA CANNES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS