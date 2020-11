Video/ Roma Cluj (5-0) gol e highlights: cinquina giallorossa in Europa League

Sarà sicuramente piacevole per i tifosi giallorossi ammirare nel video Roma Cluj la cinquina della squadra di Paulo Fonseca, che vola così al comando solitario della classifica del girone A di Europa League, ponendo già una seria ipoteca anche sulla qualificazione ai sedicesimi di finale. Tutto bello nella serata all’Olimpico, naturalmente in ottica giallorossa: il vantaggio immediato a opera di Mkhitaryan, il raddoppio presto firmato da Ibanez, poi si sblocca finalmente anche Borja Mayoral che nella ripresa farà doppietta – e sappiamo quanto sia importante segnare per qualsiasi attaccante – ed infine ecco pure il sigillo di Pedro, con la chicca dell’assist fornito dal debuttante Milanese, che non dimenticherà mai la sera di Roma Cluj. Partita di fatto senza storia, con triplo vantaggio già al termine del primo tempo e tripla sostituzione nell’intervallo da parte di Paulo Fonseca, un lusso che l’allenatore della Roma si è potuto concedere grazie alla eccellente prestazione sfoderata dai suoi ragazzi, che hanno messo sul campo tutta la superiorità tecnica nei confronti del Cluj, come invece non era riuscito giovedì scorso contro il Cska Sofia. La Roma sale a 7 punti in classifica, nel prossimo turno sfiderà ancora il Cluj ma in Romania.

VIDEO ROMA CLUJ: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Roma Cluj è naturalmente grande la soddisfazione nello spogliatoio giallorosso per una vittoria schiacciante – mai la Magica aveva segnato così tanto in Europa League, avrà gradito l’omaggio Gigi Proietti nel giorno del suo funerale – e che porta la Roma sempre più vicina alla vittoria del girone. Ai microfoni di Sky Sport, Fonseca ha voluto evidenziare soprattutto la solidità difensiva acquisita con tre partite consecutive senza subire gol tra campionato ed Europa League: “Siamo sicuri a livello difensivo”. Stavolta ha funzionato tutto anche per quanto riguarda il turnover che nelle precedenti due partite di Coppa aveva invece lasciato alcuni dubbi: “Abbiamo cambiato giocatori, ma per me quello che conta è cambiare giocatori senza perdere sicurezze”, ha affermato Fonseca visibilmente soddisfatto. Il bilancio della partita si riassume in queste parole: “Penso che siamo entrati in campo molto bene, abbiamo fatto una partita molto seria e quando è così le cose sono più facile. Mi è piaciuta quasi tutta la squadra”.

