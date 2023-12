Video/ Roma D PSG D (1-3) gol e highlights: non basta la rete di Giacinti (Champions, 20 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA D PSG D: LA SINTESI

Allo Stadio Tre Fontane il Paris Saint-Germain D supera in trasferta la Roma D per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le padrone di casa allenate da mister Spugna partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con un tiro di Viens parato da Kledrzynek. I minuti scorrono sul cronometro e le ospiti guidate dal tecnico Jocelyn Precheur crescono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 26′ grazie alla rete messa a segno da Chawinga, brava a capitalizzare l’assist offertole dalla sua compagna Geyoro.

Diretta/ Psg Roma donne (risultato finale 2-1): Viens sfiora il pari (14 dicembre 2023)

Le giallorosse cercano di replicare con Giugliano al 30′ ed ancora Viens al 35′. Nel secondo tempo le parigine ci riprovano al 48′ di testa con Geyoro e le capitoline vanno a caccia del’eventuale gol del pari con Serturini al 57′, fermata da Kledrzynek, e con Giacinti al 59′, mancando lo specchio della porta. Nell’ultima parte dell’incontro le francesi trovano il gol del raddoppio al 67′ per merito di Katoto, su passaggio di Chawinga, e calano il tris al 78′ con Albert, liberata da Karchoui. Le romaniste accorciano soltanto all’88’ con il gol siglato da Giugliano.

Video/ Borussia Dortmund PSG (1-1) gol e highlights: Mbappe manca il successo! (Champions, 13 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro croato Ivana Martinčić ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Giacinti da un lato, De Almeida, Karchaoui e Samoura dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quarto turno della competizione continentale permettono al PSG D di salire a quota 6 nella classifica della Champions League femminile scavalcando le dirette rivali di giornata della Roma D, rimaste appunto ferme a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA D PSG D: IL TABELLINO

Roma D-Paris Saint-Germain D 1 a 3 (p.t. 0-1)

Diretta/ Borussia Dortmund PSG (risultato finale 1-1): gol annullato a Mbappe! (Champions 13 dicembre 2023)

Reti: 26′ Chewinga(P); 67′ Katoto(P); 78′ Albert(P); 88′ Giugliano(R).

Assist: 26′ Geyoro(P); 67′ Chawinga(P); 78′ Karchoui(P).

ROMA D (3-5-2) – Ceasar; Minami, Linari, Di Guglielmo; Aigbogun, Greggi, Kumagai, Giugliano, Serturini; Giacinti, Viens. A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Bartoli, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, Feiersinger, Pellegrino Cimò, Testa. All.: Alessandro Spugna.

PARIS SAINT-GERMAIN D (4-3-3) – Kledrzynek; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Groene, Samoura, Geyoro; Baltimore, Katoto, Chawinga. A disp.: Picaud, Toussaint, Payne, Martens, Calligaris, Vangsgaard, Tounkara, Albert, Folquet, Elimbi Gilbert, Rossi. All.: Jocelyn Precheur.

Arbitro: Ivana Martinčić (Croazia).

Ammoniti: 39′ De Almeida(P); 45’+1′ Karchaoui(P); 63′ Giacinti(R); 87′ Samoura(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA D PSG D













© RIPRODUZIONE RISERVATA