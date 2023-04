Video/ Roma Feyenoord (4-1) gol highlights: giallorossi, è semifinale (Europa League)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA FEYENOORD: NOTTE DA BRIVIDI!

Andiamo a vedere il video spettacolare con gol e highlights di Roma Feyenoord. La Roma rimonta lo 0-1 dell’andata e chiude ai tempi supplementari la pratica Feyenoord, accedendo alla semifinale di Europa League. Al 3′ primo affondo della Roma con Belotti che riparte palla al piede e serve Pellegrini, la cui conclusione viene deviata in angolo da Bijlow. Al 7′ Spinazzola innesca Matic che crossa a centro area, girata di prima intenzione di Cristante che esce a lato sfiorando il palo.

Anche gli olandesi hanno però la prima occasione con Jahanbakhsh che affonda sulla destra e trova l’inserimento centrale di Szymanski che da due passi calcia addosso a Rui Patricio. Ancora Feyenoord in avanti con una gran botta da fuori area di Hartman che non inquadra però il bersaglio. Al 18′ ammonito anche Wieffer tra le fila degli olandesi, al 21′ tegola per la Roma: un problema muscolare mette fuori gioco Wijnaldum, al suo posto entra El Shaarawy. Al 26′ vibranti proteste olandesi per un tocco di mano di Llorente ma l’arbitro dopo aver atteso la review del VAR non va all’on field review e lascia proseguire. Scintille subito dopo con il vice allenatore della Roma, Foti, che viene a contatto su una rimessa laterale con Gimenez, che si stava contendendo il pallone con Llorente. Rosso per Foti e giallo per Llorente nell’occasione.

Dopo 30” nel secondo tempo già occasione super per la Roma, Pellegrini arriva alla deviazione in area a un passo dalla porta ma il pallone si stampa sul palo. La Roma prova ad affondare con Zalewski e Spinazzola, il Feyenoord risponde con Szymanski che non arriva di poco alla deviazione in area su un cross teso dopo un’azione manovrata. All’ennesima mischia però la Roma passa: Pellegrini lavora bene un pallone in area, il rinvio della difesa finisce sui piedi di Spinazzola che, complice una deviazione, supera Bijlow per l’1-0. Al 32′ raddoppio Roma con sponda di Abraham per Cristante ma l’arbitro Taylor vede una spinta su Trauner e annulla il gol. Problema muscolare per Smalling che deve essere sostituito da Celik e al 36′ il Feyenoord pareggia: cross che trova Paixao tutto solo in area e di testa il brasiliano firma l’1-1. Dopo il pari del Feyenoord la Roma tenta il tutto per tutto per trovare almeno il gol per disputare i tempi supplementari. Dybala fa le prove generali al 40′ calciando fuori su una corta respinta di Trauner, allo scoccare del 90′ però l’argentino colpisce: giravolta su Trauner e zampata imparabile alle spalle di Bijlow.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA FEYENOORD, FESTA AI SUPPLEMENTARI

Il Feyenoord inizia i supplementari con Pedersen in campo al posto di Szymanski. Al 4′ grande chance per gli olandesi con Gimenez che spara alle stelle da centro area, risponde la Roma al 7′: Bijlow devia in angolo su un sinistro di Dybala, sul conseguente corner un colpo di testa di Ibanez si stampa sul palo. All’11’ però la Roma trova il gol che al momento vale la qualificazione: corridoio trovato da Abraham sulla destra e pallone piazzato al centro per il perfetto inserimento di El Shaarawy che firma il 3-1 con cui si chiude il primo tempo supplementare all’Olimpico.

Nel secondo tempo supplementare la Roma riesce a chiudere definitivamente la contesa: il gol del definitivo 4-1 è di Lorenzo Pellegrini al 5′, pallone filtrante per Abraham e gran parata di Bijlow che non può nulla però sulla ribattuta di Pellegrini. Rete inizialmente annullata per la posizione dell’inglese che viene però poi valutata regolare dopo la review al VAR. Ammoniti anche Abraham, Dybala e Rui Patricio e nel finale c’è l’espulsione di Gimenez che lascia il Feyenoord in dieci uomini, la Roma però non rischia nulla con i giallorossi che troveranno il Bayer Leverkusen nell’ultimo step da affrontare prima della finale di Budapest.

