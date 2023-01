Video/ Roma Fiorentina (2-0) gol e highlights: Dybala domina con una doppietta

Nel video di Roma Fiorentina, due squadre diametralmente opposte nel modo di giocare: se infatti i padroni di casa tendono a lasciare il pallino del gioco agli avversari per poi partire in contropiede, i ragazzi d’Italiano invece preferiscono avere il pallino del gioco e punire dopo un inebriante tiki taka. Nonostante questa caratteristica viola, sono i giocatori di Mourinho ad avere avuto le palle goal più ghiotte. Infatti basti pensare all’apertura di Dybala per Zalewsky, che poi si porta la palla sul suo piede naturale per tirare a giro sul secondo palo. Terracciano para agilmente.

Un finale di tempo incredibile dove Dodo si fa buttare fuori con un fallo su Zalewsky killer, rosso diretto infatti per il terzino brasiliano. Poi proprio negli ultimi minuti arriva la magia di Paulo Dybala. Il giocatore argentino crossa pescando Abraham al centro dell’area, troppo marcato per tirare l’inglese passa nuovamente la palla a Dybala che non ci pensa due volte e tira un tiro impossibile da prendere per Terracciano, proprio all’angolo alla sua destra

VIDEO ROMA FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Succede l’incredibile, infatti nonostante l’uomo in meno è la viola ha tenere in mano le redini del gioco. Anche se non riesce a creare chiare occasioni da rete se escludiamo quella di Bonaventura in contropiede. Sempre Dybala invece l’uomo più pericoloso della squadra capitolina, che manda in porta Abraham ma a tu per tu con il portiere inciampa, perde il momento per tirare e conclude in malo modo fuori dalla porta di Terracciano. Quando sarebbe stato più facile passare la palla all’argentino.

Una gara strana se si vedono solo le statistiche visto che la viola ha tenuto in mano il possesso del gioco fino alla fine ma il risultato dice tutt’altro. Una prova fantastica quella del duo Abraham Dybala infatti. I due insieme sono stati protagonisti oltre che del primo anche del secondo goal giallorosso, nella seconda occasione l’inglese scatta sulla fascia e mette in mezzo superando Igor, trovando cosi il piede sinistro di Dybala che insacca facilmente. Sicuramente dopo questa partita l’argentino dovrà offrire una cena al compagno di reparto.

ROMA FIORENTINA, IL TABELLINO

ROMA FIORENTINA 2-0 (1-0)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Camara, Spinazzola, Keramitsis, Matic, Tahirovic, Volpato, El Shaarawy Shomurodov, Solbakken, Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (dal 24′ Venuti), Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Gollini, Kayode, Ranieri, Venuti, Ranieri, Amatucci, Terzic, Castrovilli, Gonzalez, Barak, Bianco, Krastev, Di Stefano.

Ammoniti: Dodò (F), Smalling (R)

Espulsi: al 24′ espulso Dodò per seconda ammonizione

Marcatori: 40′ e 82’ Dybala (R)

