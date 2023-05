Video/ Roma Fiorentina Primavera (2-1) gol e highlights: Padula completa la rimonta!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: LA SINTESI

Allo Stadio Tre Fontane la Roma Primavera supera in rimonta la Fiorentina Primavera per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Aquilani cominciano alla grande la sfida riuscendo a passare in vantaggio subito intorno al 5′ grazie alla rete messa a segno da Di Stefano, protagonista di una bella finalizzazione raccogliendo un lancio lungo. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Guidi, dopo aver sostituito prematuramente per infortunio Cassano con Vetkal al 40′, vanno a caccia del pari forzando Tognetti alla parata sullo spunto di Misitano al 44′.

Nel secondo tempo i giallorossi ripartono in maniera arrembante con il tiro-cross di Chesti al 49′ e la botta di Misitano dalla distanza al 50′, entrambe parate da Tognetti. I gigliati replicano con Capasso al 53′ e soprattutto al 54′, guadagnando un angolo sull’intervento provvidenziale di Falasca. Nell’ultima parte dell’incontro i capitolini trovano il gol del pareggio al 68′ per merito di Pagano e completano il sorpasso all’84’ con la rete siglata da Padula, su assist di Faticanti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Ruben Arena, proveniente dalla sezione di Torre del Greco, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Cassano, Faticanti, Falasca e Padula da un lato, Lucchesi e Sene dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentesimo turno di campionato permettono alla Roma U19 di salire a quota 51 nella classifica della Primavera 1 agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata della Fiorentina, rimasti fermi proprio a 51 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA: IL TABELLINO

Roma U19-Fiorentina U19 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 5′ Di Stefano(F); 68′ Pagano(R); 84′ Padula(R).

AS ROMA U19 (4-3-1-2) – Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; D’Alessio, Faticanti (C), Pagano; Cassano; Misitano, Majchrzak. A disp.: Baldi, Marin, Faubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Pellegrini, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golic, Ienco. All.: Guidi.

ACF FIORENTINA U19 (3-5-2) – Tognetti; Gentile, Comuzzo, Lucchesi; Capasso, Berti, Amatucci, Harder, Kadoye; Di Stefano, Sene. A disp.: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Caprini, Krastev, Vigiani, Ievoli. All.: Aquilani.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sezione di Torre del Greco).

Ammoniti: 13′ Cassano(R); 33′ Lucchesi(F); 41′ Sene(F); 58′ Faticanti(R); 80′ Falasca(R); 85′ Padula(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA















