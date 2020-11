VIDEO/ Roma Fiorentina (risultato 2-0) gol highlights. Fonseca: “Voglio la Champions”

Un video di Roma Fiorentina che manda in sollucchero i tifosi giallorossi. La Roma si conferma solida e vincente e rifila un secco 2-0 a una Fiorentina remissiva e traballante in difesa. Grande partenza della Roma nel primo tempo, i giallorossi impiegano appena 12′ per portarsi in vantaggio: su un rinvio lungo di Mirante Lirola è mal posizionato, Spinazzola si impossessa del pallone, rientra sul destro in area e non lascia scampo a Dragowski. Una mazzata per la Fiorentina che fatica a riorganizzarsi e la Roma sfiora il raddoppio: prima al 18′ con un destro a giro di Pedro, specialità dello spagnolo che sfiora l’incrocio dei pali, quindi con un colpo di testa di Dzeko che Dragowski deve impegnarsi per evitare che si infili sotto la traversa. Al 37′ è strepitoso Dragowski nell’evitare il secondo gol della formazione di casa, prima respingendo una botta di prima intenzione di Karsdorp, quindi togliendo dall’angolino la ribattuta di Mkhitaryan. La ripresa inizia con Pulgar in campo al posto di Castrovilli nella Fiorentina. Viene ammonito Lirola per un’entrata in ritardo su Spinazzola, quindi al 12′ esce Bonaventura ed entra Vlahovic. Al 18′ una chiusura di Biraghi nega il gol a Mkhitaryan, quindi al 22′ Iachini inserisce Kouamé al posto di Callejon. La Fiorentina prova ad alzare il baricentro, su un calcio d’angolo però i viola subiscono una sanguinosa ripartenza al 24′: contropiede da manuale con Dzeko che serve nello spazio Mkhitaryan, pallone perfettamente piazzato dall’armeno sul secondo palo, dove accorre Pedro che firma il 2-0 giallorosso. Il finale è pura accademia per la Roma, c’è spazio però per l’espulsione diretta di Martinez Quarta per una dura entrata di Dzeko.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca si gode il buon momento della sua Roma: “La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra, abbiamo giocato bene tutti con grande sicurezza difensiva. Come ho detto sempre Pellegrini è un calciatore intelligente, può giocare in diverse posizioni e oggi ha fatto una grande partita come tutti. Sono soddisfatto e sta capendo cosa fare in questa posizione. Smalling è molto importante per noi, quando abbiamo tre giovani è importante avere un giocatore come lui. Penso che dobbiamo pensare di partita in partita, vogliamo fare meglio della scorsa stagione ed entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questo spirito di squadra e pensiamo alla prossima partita. Io sono sempre equilibrato infatti non siamo da scudetto dopo aver vinto questa partita. Le principali favorite sono Juventus e Inter che sono attrezzate.” Giuseppe Iachini invita la Fiorentina a non perdersi d’animo: “Callejon non è ancora al top della condizione, non ha la gamba per fare l’esterno e allora ho scelto di metterlo davanti. Il primo quarto d’ora l’abbiamo fatto bene, siamo andati alla conclusione con Castrovilli, poi però c’è stato un errore sul rilancio di Mirante e abbiamo subìto un gol evitabile, questa giocata ci ha tolto un po’ di sicurezza e questo non deve accadere. Nella ripresa siamo entrati nella maniera giusta, potevamo rimetterla in piedi. Abbiamo affrontato comunque una grande squadra come la Roma che ha giocatori in forma, noi abbiamo alcune assenze come quella di Pezzella e abbiamo qualche ragazzo da portare a condizione ottimale e dobbiamo crescere sotto questo aspetto. In un momento molto buono all’inizio, dove stavamo giocando con personalità, abbiamo sbagliato e indirizzato la gara contro di noi”.

