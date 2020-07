VIDEO/ Roma Fiorentina (risultato 2-1) gol highlights: polemiche sul rigore decisivo

Vediamo insieme il video di Roma Fiorentina e analizziamo il match. La squadra giallorossa è a un passo dall’Europa League: ai capitolini basteranno tre punti nelle due rimanenti trasferte a Torino per chiudere il campionato al quinto posto, e dunque entrare direttamente nel tabellone principale lasciando i preliminari al Milan. Giallorossi vincenti con sofferenza contro la Fiorentina che pure veniva da sei risultati utili consecutivi. La partita si accende nella parte finale del primo tempo, la Roma trova il vantaggio grazie a un fallo di Lirola su Bruno Peres, dopo che un tiro a colpo sicuro di Kouamé era stato salvato dal compagno di squadra Ghezzal. Veretout dal dischetto non sbaglia, ma prima dell’intervallo c’è spazio anche per un palo di Pezzella e un gol annullato a Mancini. Nella ripresa pari viola grazie a Milenkovic, che svetta di testa su Diawara su cross da calcio d’angolo al 9′. La Roma riprende in mano il controllo delle operazioni, prende il palo Mkhitaryan ma anche la Fiorentina crea pericoli in contropiede. Svolta al 42′: ancora palo della Roma con Kolarov, ma sullo sviluppo dell’azione Terracciano esce su Dzeko. Per l’arbitro è calcio di rigore, anche se oltre ai dubbi sul contatto c’è il tocco dello stesso direttore di gara che avrebbe invalidato l’azione. Ma non c’è review al VAR, Veretout firma la doppietta dal dischetto e la Roma di prende tre quarti d’Europa.

VIDEO ROMA FIORENTINA, LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

L’allenatore della Roma, Fonseca, mette in evidenza le difficoltà dell’impegno ai microfoni di Sky: “Abbiamo molte occasioni per segnare, giocare contro la Fiorentina non è facile, loro non perdevano da 6 partite e fanno sempre bene contro le grandi. Chiudono gli spazi e hanno grandi giocatori, ma oggi con pazienza abbiamo creato molte occasioni da gol. Mi è piaciuta la squadra nel momento del pressing, non abbiamo mai lasciato la Fiorentina creare situazioni da gol. Siamo forti nei duelli, è importante farlo sempre, così i giocatori vincono i duelli. Ora abbiamo fiducia, la squadra sa che pressando alto ha più chance di recuperare il pallone. Con 3 difensori centrali è possibile lavorare così: possiamo fare bene. Ora pensiamo solo al Torino.” Per Iachini c’è rabbia per l’episodio del rigore che ha deciso la partita a sfavore della Fiorentina: “Lo sviluppo dell’azione mi crea qualche dubbio – le parole sempre a Sky Sport ieri, 26 luglio – l’arbitro tocca la palla e finisce sui piedi del giocatore che tira. Mi soffermerei sul prima, quando fuori area c’è stato quel tocco. Io sono stato ammonito e mi scuso, non volevo mancare di rispetto, chiedevo solo se si potesse rivedere al Var.Sul piano tecnico qualcosa ci è mancato. Non abbiamo sviluppato bene in uscita, mentre quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi. Nel primo tempo abbiamo anche preso un palo, ma per il resto non abbiamo concesso nulla. Nella seconda parte tenevamo bene il campo ed eravamo partiti forte. Andando avanti le energie sono venute meno, ma chiedere sforzi ai ragazzi ora è complicato. Qualche errore tecnico lo abbiamo commesso, ma la Roma resta una squadra forte. C’è grande rammarico per come è arrivato il risultato, sarebbe stato il settimo consecutivo utile“.

VIDEO ROMA FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS





