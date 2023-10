VIDEO/ Roma Frosinone (risultato 2-0) gol e highlights. Lukaku e Pellegrini! (Serie A, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA E FROSINONE: LA CRONACA

La Roma si scuote dalla crisi battendo il Frosinone con un gol per tempo. La Roma inizia con un atteggiamento aggressivo in attacco, e al 7′ Turati deve fare un grande intervento per deviare sopra la traversa un colpo di testa di Dybala da un calcio d’angolo. Il Frosinone risponde all’11’ con un tentativo di Marchizza, ma N’Dicka chiude la porta. Il Frosinone si presenta bene all’inizio della partita, e al 18‘ va vicino al vantaggio con Cuni, che dopo aver superato tutti, calcia fuori bersaglio. Tegola per Di Francesco al 19′ con Romagnoli costretto ad uscire per un infortunio e sostituito da Brescianini. Al 21′ la Roma passa: Mancini effettua una splendida verticalizzazione, Dybala fa un velo e Lukaku si inserisce per segnare l’1-0. Il Frosinone non si arrende, e cerca di mantenere alta l’intensità della partita. Al 26′, Soulé lancia bene Cuni, ma il suo tiro al volo non trova il bersaglio. All’ora di gioco, Lukaku cerca il raddoppio con un potente tiro, ma Turati respinge con i pugni. Dopo 2’di recupero, le squadre vanno al riposo con la Roma in vantaggio di un solo gol.

Il secondo tempo inizia con l’ammonizione di Barrenechea nel Frosinone per un fallo su Bove. Al 6′, Okoli libera l’area del Frosinone su un calcio d’angolo battuto da Paredes, e al 12′ Dybala si lancia sulla sinistra e crossa in area, Mazzitelli devia il pallone a pochi centimetri dal palo, rischiando l’autogol. Due minuti dopo, Dybala serve Bove che tira in allungo, ma Turati effettua una grande parata. Doppio cambio nel Frosinone al 16′ con Caso e Cheddira che sostituiscono Cuni e Baez. Al 18′ Pellegrini tenta un pallonetto per superare Turati, ma non trova la misura giusta. Al 20′ Karsdorp viene ammonito per proteste. Il Frosinone cerca il pareggio, con Brescianini che cerca di sfruttare gli inviti di Soulé e Mazzitelli, ma non riesce a mettere in pericolo Rui Patricio. Nella Roma, Kristensen rileva Karsdorp, e poi Soulé viene ammonito, ma nell’ultimo quarto di partita il Frosinone sembra meno incisivo. La Roma cerca di sfruttare questa situazione, prima con un tiro di Bove e poi al 38′ chiude la partita: Dybala crossa sul secondo palo, Turati esce in modo incerto e Lorenzo Pellegrini segna il 2-0.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI ROMA E FROSINONE

José Mourinho ha ritrovato una Roma finalmente concreta: “La mia risposta è stata probabilmente dare ai giocatori uno stato dell’anima perfetto. Perché dopo la frustrazione, dopo la pressione, dopo le critiche, non puoi entrare in una partita come questa solo col cuore, perché se ci entri solo con il cuore non vinci. Per vincere questa partita devi alzare il livello di intensità, devi equilibrare dal punto di vista emozionale. Non devi entrare in campo e prendere un rosso, non devi perdere la testa sullo 0-0. Col punteggio 1-0 per tanto tempo non puoi perdere la testa pensando al cronometro, bisognava cercare di avere quell’equilibrio. Sono riuscito a trasmettere ai ragazzi questo stato dell’anima, poi automaticamente si vince e si fa bene e si perde e si fa male. Hanno dimostrato questo, cercare il primo gol quando loro hanno creato 2 opportunità, non siamo andati nel panico. Abbiamo cercato il raddoppio, sul 2-0 partita finita. Non era il giorno per fare una partita meravigliosa, era impossibile, non c’era freschezza né fisica, né mentale. L’avversario era molto molto bravo, l’ho analizzato prima della partita e mi è piaciuto tanto. Si sentiva la qualità, complimenti a loro”.

Per Eusebio Di Francesco il Frosinone ha peccato di concretezza: “Il Frosinone ha creato opportunità per andare in vantaggio, non siamo stati bravi a sfruttarle. Siamo calati un po’ quando abbiamo smesso di palleggiare a metà secondo tempo, potevamo fare meglio, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima gara. Sono stati più bravi loro che hanno concretizzato le occasioni che hanno avuto. La sensazione è di una squadra consapevole di quello che fa, oggi c’è un pizzico di rammarico per il risultato perché c’era la voglia di far male alla Roma, poi il piano tattico è saltato dopo l’infortunio di Romagnoli ma siamo riusciti ugualmente a creare qualche difficoltà alla Roma. Ci teniamo questa ottima prestazione. Un passo avanti? Questa prestazione ci deve dare forza, secondo me la squadra è cresciuta dal punto di vista tattico. Peccato per gli ultimi 20 minuti in cui siamo stati troppo frettolosi nell’andare alla ricerca della profondità“.

