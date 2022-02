Video/ Roma Genoa (0-0) highlights: Zaniolo espulso nel finale (Serie A)

VIDEO ROMA GENOA (0-0): BLESSIN FERMA MOURINHO

Il Genoa ferma la Roma all’Olimpico e conquista il secondo punto di fila. Uno zero a zero abbastanza giusto con un finale convulso. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Zaniolo lancia lungo per Abraham, Vanheusden lo anticipa bene. Smalling sbaglia il rinvio e colpisce Yeboah, la sfera termina tra le braccia di Rui Patricio. Dieci minuti di gara trascorsi, poche le emozioni fino ad ora. Cristante commette fallo su Yeboah, punizione per il Genoa. Portanova la mette in mezzo, arriva Ekuban che di testa trova la grande risposta di Rui Patricio. La compagine ligure sta pressando molto alto, come ordinato da Blessin. Maitland-Niles per Oliveira che sbaglia il tocco successivo. Zaniolo calcia da lontano, palla altissima. Abbiamo superato il ventesimo minuto, non si sblocca il match.

Vanheusden primo ammonito del match per il fallo su Abraham. Sergio Oliveira prova a servire Zaniolo, lancio troppo lungo. Mkhitaryan calcia, pallone respinto, sfera ad Abraham, bravo Sirigu ad uscire con i tempi giusti. Oliveira ci prova su punizione da lontano, Sirigu reattivo non si viene sorpreso. Palla in mezzo per Bani che trova la respinta di Smalling, sfera a Yeboah che spreca a porta vuota. Bella azione di Zaniolo che serve Oliveira in area, il portoghese trova solo l’esterno della rete. Mancini sbraccia su Yeboah, giallo per il difensore. Roma che sta alzando il ritmo, manca pochissimo alla fine della prima frazione. Infortunio per Bani, al suo posto Ostigard. Dopo due minuti di recupero la prima frazione termina sullo zero a zero.

VIDEO ROMA GENOA: IL SECONDO TEMPO

La Roma prova ad imbeccare Abraham, si chiude bene il Genoa. Blessin sembra aver dato nuova linfa al Genoa. Vasquez per Sturaro, tiro da fuori facile preda di Rui Patricio. Genoa che ci sta provando da fuori area ma senza successo. Karsdorp crossa e pesca Smalling, il difensore di testa sfiora il vantaggio. Nel Genoa entrano Piccoli e Amiri per Destro e Yeboah. Cambia anche Mourinho con El Shaarawy e Afena-Gyan per Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Afena-Gyan riceve la sfera in area e per un soffio non trova lo specchio della porta. Partita aperta ad ogni soluzione. Calcia Abraham con Sirigu a terra, Ostigard salva sulla linea. Proprio Ostigard commette fallo da ultimo uomo su Afena-Gyan e viene espulso! Zaniolo su punizione trova Smalling che di testa non inquadra la porta.

Piccoli prova il servizio per Amiri, tentativo lungo. Vasquez trattiene Zaniolo e si prende il giallo. Dieci minuti alla fine, prova a resistere il Genoa in dieci uomini. Genoa che non pensa solo a difendersi, coraggiosa la compagine ligure, cinque minuti al termine. El Shaarawy calcia in ripartenza ma non trova la porta. Forcing finale della Roma che non riesce a trovare però lo spiraglio giusto. Si attendono i minuti di recupero. Zaniolo! La sblocca la Roma! Zaniolo controlla la sfera e spalle alla porta calcia. Attenzione però, c’è un controllo al VAR. Rete annullata! Fallo di Abraham in precedenza su Vasquez ed inglese anche ammonito. Giallo anche per Zaniolo che si era tolto la maglia. Zaniolo si prende il rosso! Proteste contro il direttore di gara! Termina a reti bianche il match.

VIDEO ROMA GENOA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (26′ st Veretout), Cristante, S. Oliveira (12′ st El Shaarawi), Mkhitaryan, Maitland-Niles (12′ st Felix); Zaniolo, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Vina, Kumbulla, Diawara, Bove, Perez, Zalewski, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani (46′ pt Ostigard), Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova (26′ st Maksimovic), Ekuban (26′ st Melegoni), Yeboah (12′ st Amiri), Destro (12′ st Piccoli). A disposizione: Semper, Masiello, Calafiori, Galdames, Frendrup, Kallon, Gudmundsson. Allenatore: Blessin

ARBITRO: Abisso di Palermo

NOTE: Annullato al 45′ st Var un gol a Zaniolo (R). Espulsi Ostigard (G) al 24′ st per fallo da ultimo uomo; al 50′ st Zaniolo (R) per proteste. Ammoniti: Abraham, Mancini (R); Vanheusden (G). Recupero: 2′ pt, 6′ st.

