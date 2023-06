Video/ Roma Inter U17 (2-1) gol e highlights: Nardozi firma il gol scudetto (23 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA INTER: SCUDETTO AI GIALLOROSSI!

La Roma ribalta il match nella prima frazione di gara nella finale scudetto under 17 contro l‘Inter e si laurea campione d’Italia. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Bah serve Mannini in area, tiro di prima intenzione che non inquadra la porta. Mosconi! La sblocca l’Inter! Palla messa in mezzo da calcio d’angolo da Zanchetta, Mosconi in anticipo su Bah con il sinistro tutto solo per il tocco vincente. Mlakar ci prova di testa, colpo debole. Lavelli sfiora il raddoppio per l’Inter!

DIRETTA/ Roma Inter U17 (risultato finale 2-1): giallorossi campioni d'Italia! (23 giugno 2023)

Respinta corta della Roma, arriva Lavelli che trova il salvataggio di Bellucci. Feola! La riprende la Roma! Romano la mette in mezzo da punizione, Feola di testa non lascia scampo a Tommasi. Nardozi! La ribalta la Roma! Contropiede dei giallorossi, Bah serve Mannini che dalla sinistra trova Nardozi tutto solo in area, tocco a porta vuota e gol. Roma che prova ancora a colpire in contropiede, il tiro di Tumminelli viene respinto. La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero.

Calciomercato Juventus news/ Per Rabiot sono ore decisive, si avvicina Weah! (Oggi 23 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA INTER, IL SECONDO TEMPO

Lavelli si inserisce di testa con i tempi giusti, la sfera termina fuori di pochissimo. Ci prova Venturini da due passi, Bellucci para in due tempi. Mannini ci prova da fuori area, palla fuori. Pochi minuti alla fine di una seconda frazione con poche emozioni, la Roma ad un passo dalla festa. Sono cinque i minuti di recupero. Espulso per doppia ammonizione De Pieri. Termina il match, i giallorossi sono Campioni d’Italia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA INTER, IL TABELLINO DELLA PARTITA

ROMA: Marin; Feola, Plaia, Golic, Reale; Bah, Romano, Tumminelli (81′ Levak); Nardozi, Mlakar (71′ Almaviva), Mannini (81′ Della Rocca).

A disp: De Franceschi, De Luca, Litti, Mirra, Surricchio, Ragone.

Calciomercato Inter news/ Azpilicueta in arrivo: accordo biennale. Brozovic in uscita (23 giugno 2023)

All.: Ciaralli.

INTER: Tommasi, Re Cecconi (88′ Della Mora), Cocchi (80′ Castegnaro), Zanchetta, Garonetti, Chiesa, Mancuso (46′ Venturini), Tigani (80′ Pinotti), Mosconi (88′ Maye), De Pieri, Lavelli (70′ Spinaccè).

A disp: Castelnuovo, Ortelli, Fois.

All.: Polenghi.

Arbitro: Riccardo Tropiano. Assistenti: Massimiliano Miccoli – Leonardo Grimaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA