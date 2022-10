Video/ Roma Lecce (2-1) gol e highlights: Strefezza chiama, Dybala risponde

Roma Lecce parte subito in salita per la squadra pugliese che si ritrova in svantaggio dopo appena sei minuti di gara grazie alla rete di Smalling. Il difensore inglese sale in area di rigore dopo un’azione manovrata da parte della Roma e su un cross di Pellegrini trova la rete di testa. Molto astuto il giocatore che si va a scegliere il suo marcatore, Strefezza, dove il dislivello fisico e di altezza è notevole.

La gara poi continua con un incessante attacco romanista che però non crea grossi problemi alla difesa del Lecce, che anzi in più di un’occasione recupera il pallone e cerca di fare male in contropiede, sopratutto con Ceesay. Anche se non trova lo specchio della porta.

Gabriel Jesus perde i sensi in Arsenal-Liverpool/ Video, caduta dopo gomitata

I giallorossi non riescono ad amministrare il vantaggio, e nonostante questo non sia rivelato un problema almeno nel breve, il Lecce su calcio d’angolo pareggia i conti, sugli sviluppi di un corner Cristante rimanda male il pallone che finisce sui piedi di Strefezza che non ci pensa due volte ad insaccare in rete alle spalle di Rui Patricio. La partita molto più fisica e tattica rispetto al passato. Queste dovrebbero essere le caratteristiche più favorevoli per la squadra dello special one, abituato a dare un gioco duro ai suoi calciatori. In questo frangente però, è la Roma che fa fatica.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Dybala decisivo, Roma quinta

ROMA LECCE: IL SECONDO TEMPO

Roma Lecce si riapre con un calcio di rigore a favore dei padroni di casa che dopo tre minuti si ritrova davanti al dischetto dopo che Abraham subisce un fallo da dietro da Askildsen. Dagli undici metri Dybala non sbaglia e regala il vantaggio al pubblico di fede giallorossa. Da quel momento in poi il Lecce si è appiattito nella sua metà campo, nonostante avesse approcciato bene l’inizio del secondo tempo.

La partita diventa subito molto nervosa dopo il secondo goal, a pagarne i danni per primo è Ibanez che spende un fallo tattico per evitare una ripartenza, mentre il secondo è Mancini che colpisce con troppa foga Askildsen. Ora la Roma ha due dei suoi tre difensori ammoniti e non è mai una cosa da sottovalutare visto che c’è solamente un goal a dividere le due squadre.

DIRETTA/ Roma Lecce (risultato finale 2-1): i giallorossi vincono ma a fatica!

I giallorossi vincono nonostante la grandissima sofferenza degli ultimi dieci minuti riescono a spuntarla di sofferenza, infatti il Lecce ha attaccato con veemenza quasi un assedio da parte degli ospiti nella metà campo della Roma, con Ceesay che però sbaglia troppo e non riesce a trovare il goal del pari. L’occasione più ghiotta però è di Di Francesco che colpisce di testa su un calcio d’angolo e ci vuole l’intervento di Rui Patricio per evitare il pari.

Ottima prova di carattere di Colombo, che si mette in proprio in più di un’occasione e ha sempre dato una mano al suo Lecce nelle transizioni offensive venendo a recuperare il pallone nella propria metà campo

VIDEO ROMA LECCE, IL TABELLINO

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: J. Mourinho.

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: M. Baroni.

ARBITRO: Prontera

AMMONITI: Ibanez, Mancini, Di Francesco, Umtiti

ESPULSI: Hjulmand

MARCATORI: 6′ Smalling (R), 39′ Strefezza (L), 3′ rig. Dybala (R)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ROMA LECCE











© RIPRODUZIONE RISERVATA