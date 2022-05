Video/ Roma Leicester (1-0) gol e highlights: Abraham porta i giallorossi in finale

Il prossimo 25 maggio, a Tirana, la Roma potrebbe rendere meno amara la stagione del calcio italiano (come la definiresti quando per la seconda edizione di fila ti ritrovi fuori dalla fase finale di un mondiale di calcio, dopo aver vinto un europeo solamente pochi mesi prima?) battendo il Feyenoord – che ha smentito i pronostici della vigilia eliminando il Marsiglia – nella finale di Conference League raggiunta battendo il Leicester, come potremo apprezzare nel video Roma Leicester 1-0. Il clima dell’Olimpico carica a molla i giallorossi che già all’11’ del primo tempo fanno gioire i loro tifosi quando Abraham deposita il pallone in rete con un gran colpo di testa su calcio d’angolo. La Curva Sud esplode per il 25^ gol stagionale dell’attaccante inglese, autentico valore aggiunto nella squadra allenata da Mourinho che potrebbe prendersi una bella rivincita nei confronti di chi lo considerava un allenatore finito, che non aveva più nulla da dare a questo sport. Lo Special One non è nemmeno riuscito a trattenere l’emozione davanti ai microfoni di Sky Sport, dedicando questo traguardo ai tifosi. Quest’anno i romanisti hanno imparato ad amarlo incondizionatamente dopo averlo odiato in maniera viscerale ai tempi del Triplete dell’Inter. Del resto un personaggio simile non può lasciarti indifferente, o lo consideri un mito oppure un poveraccio. Lasciamo a voi che leggete queste righe mentre aspettate l’autobus da mezz’ora il compito di giudicarlo.

Il Leicester ha deluso su tutta la linea: in 180 minuti non è riuscito a mostrare uno straccio di gioco consegnandosi agli avversari, e se nella gara d’andata la spinta del pubblico inglese aveva esortato le Foxes a strappare almeno un pareggio, al ritorno non c’è stata proprio storia. Rui Patricio avrebbe potuto tranquillamente mescolarsi tra i tifosi sugli spalti visto che gli ospiti non si sono mai affacciati dalle sue parti. Vardy ha affrettato il recupero per non mancare a questo doppio appuntamento e si è presentato in precarie condizioni fisiche, per usare un eufemismo. Praticamente è come se la squadra avesse sempre giocato in dieci, chissà come sarebbero andate le cose con Iheanacho dal primo minuto, ma non è detto che lo spartito sarebbe cambiato. Del resto se la formazione allenata da Rodgers (l’uomo che nel 2014 fece perdere al Liverpool una Premier League che aveva ormai in tasca) è undicesima in classifica, alle spalle di Newcastle e Brighton, un motivo ci sarà.

VIDEO ROMA LEICESTER 1-0, LE DICHIARAZIONI

José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una coppa europa con quattro squadre differenti: Porto, Inter, Manchester United e adesso Roma: “Una vittoria di famiglia, non solo di chi era in campo o in panchina, ma di tutti quelli che erano allo stadio. Abbiamo fatto una gara straordinaria, qualcuno non sarà d’accordo, ma quando il tuo portiere in 180 minuti fa a malapena due parate contro una squadra di Premier League vorrà dire qualcosa. Siamo giunti al termine di un percorso lunghissimo, 14 partite sono tante, abbiamo perso anche qualche punto in campionato, però adesso vogliamo arrivare fino in fondo”. Ancora una volta Tammy Abraham si è rivelato l’uomo della provvidenza ma secondo lui gli artefici del successo sono altri: “Questa partita l’hanno vinta i tifosi. Noi li sentivamo ancor prima di imboccare il tunnel d’ingresso, non hanno mai smesso di urlare, sono fantastici, è dedicata a loro. Io sono un attaccante, è il mio compito darmi da fare nell’area di rigore e fiutare sempre l’opportunità quando si presenta, anche se c’è un difensore che mi morde le caviglie devo sempre provarci”.

VIDEO ROMA LEICESTER 1-0, IL TABELLINO

ROMA-LEICESTER 1-0 (1-0)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski (84’ Vina); Zaniolo (78’ Veretout), Abraham (88’ Shomurodov). All. José Mourinho.

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira (69’ Castagne), Fofana, J. Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (77’ Ayoze Pérez); Lookman (46’ Amartey), Vardy, Barnes (46’ Iheanacho). All. Brendan Rodgers.

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (SRB).

AMMONITI: 41’ Mancini (R), 68’ Fofana (L), 87’ Karsdorp (R), 90’+6’ Maddison (L).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 11’ Abraham (R).











