Video/ Roma Ludogorets (3-1) gol e highlights: Zaniolo eroe della serata!

Se i valori di forza sono questi, ai giocatori della Lazio conviene non presentarsi in campo domenica prossima al derby contro la Roma, una sconfitta a tavolino per 0-3 sarebbe sicuramente molto meno pesante e umiliante rispetto a quella a cui andrebbero sicuramente incontro se affrontassero i giallorossi. Che a differenza dei biancocelesti si prendono i sedicesimi di Europa League battendo in rimonta il Ludogorets per 3-1. Allo Stadio Olimpico – di nuovo sold out, tanto per cambiare, e anche su questo i cugini ne devono mangiare di polvere – c’è l’atmosfera delle grandi occasioni, con decine di migliaia di tifosi pronti a trascinare letteralmente i loro beniamini e che alla fine festeggeranno, come si scoprirà nel video Roma Ludogorets. Nel primo tempo i padroni di casa creano tanto ma concretizzano poco, a ridosso dell’intervallo si materializza la più classica delle beffe con gli ospiti che al primo affondo scheggiano il palo esterno con Cauly e alla seconda sortita trovano – immeritatamente – il gol con Rick che fulmina Rui Patrício con un fortunatissimo tiro da fuori area.

Mourinho, che è sempre un passo avanti agli altri, non scompone e a inizio ripresa si inventa la mossa Zaniolo – che non doveva nemmeno esserci, ma gli è stata ridotta la squalifica per l’espulsione rimediata nella gara interna con il Betis. Il numero 22 si procura due calci di rigore – entrambi trasformati impeccabilmente da Pellegrini che ribalta la situazione letteralmente dagli undici metri – e nel finale mette la qualificazione in cassaforte con una giocata d’antologia, il pubblico impazzisce per lui e la Curva Sud esplode in una gioia incontenibile. Gli uomini di Šimundza perdono la testa, Verdon commette un fallo da codice penale affondando i tacchetti sul collo di Zalewski, rosso diretto sacrosanto ed è gravissimo che sia arrivato solamente con il VAR. La festa è servita, con queste premesse che bisogno c’è di disputare la stracittadina della Capitale? Tanto si sa già chi è la più forte, i lupi sono pronti a sbranare l’aquila!

VIDEO ROMA LUDOGORETS 3-1, LE DICHIARAZIONI

A differenza di Maurizio Sarri, José Mourinho si conferma un vero e proprio mastino, uno che di calcio ci capisce davvero e sa sempre come tirarsi fuori dai guai: “È stata una partita difficile, il Ludogorets sa giocare bene in qualità e velocità, ti affronta a viso aperto e in novanta minuti ci ha messo più volte in difficoltà. All’andata ci abbiamo perso e anche stasera dopo il primo tempo le cose si stavano mettendo male, ma nella ripresa abbiamo reagito da grande squadra, Zaniolo è stato semplicemente straordinario, è un valore aggiunto, quando puoi fare affidamento su un campione che ti cambia la partita ti poni qualsiasi traguardo. Superare la fase a gironi era una questione di orgoglio, ma ora arriva il difficile. L’unica nota stonata sono i fischi a Vina, non se li merita, è un giocatore esemplare che dà sempre il 100% e non si tira mai indietro, bisogna trattarlo con maggiore rispetto”. Nicolò Zaniolo è l’eroe indiscusso della serata, con il suo ingresso la Roma torna a vedere la luce: “Nessuno ci ha regalato niente, il Ludogorets è una squadra attrezzata con ottimi giocatori, però noi non potevamo fallire, dovevamo passare il turno a tutti i costi davanti ai nostri tifosi che ci hanno dato una carica incredibile, ora domenica pensiamo solo a vincere”.

VIDEO ROMA LUDOGORETS 3-1, IL TABELLINO

ROMA-LUDOGORETS 3-1 (0-1)

ROMA (4-4-2): Rui Patrício; Karsdorp (46’ Cristante), Smalling, Ibanez, Vina; Pellegrini, Matić (61’ Zalewski), Camara (46’ Volpato, 80’ Bove), El Shaarawy; Abraham, Belotti (46’ Zaniolo). All. José Mourinho.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Witry (87’ Delev), Verdon, Nedyalkov, Cicinho (87’ Gropper); Cauly, Piotrowski (71’ Nonato), Naressi; Rick, Thiago (71’ Tissera), Tekpetey (71’ Despodov). All. Ante Šimundza.

ARBITRO: Nikola Dabanović (MNE).

AMMONITI: 15’ Cicinho (L), 49’ Volpato (R), 62’ Thiago (L), 63’ Nedyalkov (L), 64’ Piotrowski (L), 79’ Rick (L), 87’ Zaniolo (R), 88’ Vina (R).

ESPULSO: 90’ Verdon (L) per fallo da rosso diretto.

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 42’ Rick (L), 56’ rig. e 65’ rig. Pellegrini (R), 85’ Zaniolo (R).











