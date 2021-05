Video/ Roma Manchester United (3-2) gol e highlights. Red Devils in finale!

Il Manchester United approda in finale di Europa League, dove affronterà il Villarreal il 26 maggio prossimo a Danzica. Dopo il 6-2 dell’andata i Red Devils sono scesi sin troppo rilassati all’Olimpico e la Roma ha segnato 3 gol andando vicina a realizzarne altri, anche se la doppietta di Cavani ha poi definitivamente congelato la partita. E’ partita forte la Roma e dopo 4′ Mancini manca la deviazione ravvicinata davanti a De Gea. Al 5′ è Mkhitaryan a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato, al 19′ però è Cavani a divorarsi il vantaggio, calciando sulla traversa tutto solo davanti a Mirante. Al 31′ sfiora di nuovo il gol di testa Mkhitaryan ma stavolta l’armeno era in fuorigioco, quindi al 34′ è reattivo De Gea nella respinta su una gran botta di Pellegrini dall’interno dell’area di rigore. Al 39‘ però sono i Red Devils a passare. Gran verticalizzazione di Bruno Fernandes e Cavani si invola verso Mirante, stavolta non mancando l’occasione ma insaccando di potenza col destro. Al 12′ della ripresa la Roma ottiene il pareggio, un tiro svirgolato di Pedro si trasforma in un assist per Dzeko che realizza di testa il tap-in l’1-1. Al 14′ è Cristante a completare il ribaltone, gran botta sotto l’incrocio da appena dentro l’area di rigore dopo aver recuperato palla da Fred. I Red Devils traballano e al 16′ De Gea è super sia su Dzeko sia sulla ribattuta di Mkhitaryan, quindi al 17′ il portiere spagnolo si salva miracolosamente su Dzeko. L’ingresso in campo di Matic in luogo di Pogba rimette in sesto il Manchester United che al 23′ trova il pareggio: ancora grande giocata di Bruno Fernandes, cross a rientrare che trova l’inserimento di Cavani, che sbuca alle spalle di Karsdorp e tutto solo di testa firma il 2-2 e la doppietta personale. Al 29′ bella giocata di Darboe, assist a Mkhitaryan che colpisce però il palo col suo sinistro. Il definitivo 3-2 lo firma al 38′ della ripresa il giovane Zalewski, che all’esordio in prima squadra si è tolto lo sfizio di “bucare” i Red Devils, complice una deviazione di Telles, su cross di Santon. Al 41′ ancora grande intervento di De Gea, protagonista della serata, su Cristante che aveva concluso praticamente a botta sicura e la serata si chiude con la festa degli inglesi.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Paulo Fonseca non mancano i rimpianti della Roma: “Abbiamo fatto una gran partita con delle difficoltà ma abbiamo meritato di vincere. Peccato per il secondo tempo di Manchester perché nel primo tempo dell’andata e in questi novanta minuti abbiamo provato che era possibile arrivare in finale. Finiamo la partita con questa sensazione che se non avessimo avuto il secondo tempo di Manchester avremmo potuto raggiungere la finale. Abbiamo fatto un percorso molto buono perdendo solo una partita a Manchester. Potevamo arrivare in finale ma il calcio è così. Abbiamo sbagliato contro una squadra che non potevamo sbagliare e oggi abbiamo fatto una grande partita. E’ stata molto importante la voglia dei ragazzi di dimostrare che era possibile lottare contro il Manchester United. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol e quando lo United, nelle poche occasioni che ha avuto, ha fatto gol è normale che una squadra si possa arrendere. Ma i ragazzi non hanno fatto questo, hanno creduto che avrebbero potuto vincere e hanno lottato. Oggi non avevamo giocatori disponibili, i due Primavera hanno giocato molto bene.” Ole Gunnar Solskjaer ora punta a vincere l’Europa League col suo Manchester United: “Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e portare trofei, ora andremo in finale pronti e contro un ottimo Villarreal, e speriamo di vincere. Sono però deluso per aver concesso così tante occasioni agli avversari stasera, sapevo che avrebbero fatto bene e che sarebbe stata una partita aperta perché loro dovevano fare tanti gol. Poteva finire benissimo con 6 gol segnati ciascuno, dobbiamo giocare meglio di così ma siamo qui perché abbiamo segnato tanto”.

