Video/ Roma Milan (2-1): highlights e gol. Rossoneri notte fonda! (Serie A)

Il video di Roma Milan ci racconta un match dell’Olimpico iniziato a ritmi piuttosto bassi, con i rossoneri comunque maggiormente intraprendente e capaci di collezionare tre calci d’angolo di fila. Il primo a provarci seriamente è Leao al 12′ con una conclusione che si infrange sull’esterno della rete, poi al 16′ va in gol Paquetà, ma l’azione viene annullata per fuorigioco. Poche emozioni nella fase centrale del primo tempo, la Roma non ci tiene a scoprirsi e al 34′ Pau Lopez neutralizza senza problemi un tiro di Suso. Al 37′ improvvisamente si accendono i giallorossi: gran botta da fuori di Zaniolo deviata in angolo da Donnarumma, sul conseguente corner Dzeko si vede spiovere il pallone sul secondo palo e, in completa solitudine con la difesa rossonera fuori fase, insacca di testa l’1-0 in barba alla mascherina protettiva che il bosniaco è costretto a indossare. Viene ammonito Mancini ma al 42′ è Pastore, sfruttando un errore di Conti, a mancare il 2-0 a tu per tu con Donnarumma, che salva immolandosi col volto. Avvio di ripresa infuocato, brutto errore di Biglia che costringe Musacchio all’ammonizione per fermare al limite dell’area Perotti. La punizione di Kolarov finisce in angolo, poi Smalling di testa manca il raddoppio di pochi centimetri. Al 10′ però segna il Milan: Calabria crossa in area, gran controllo e tiro di Theo Hernandez ed è 1-1. 3′ dopo Roma di nuovo avanti: stavolta è Calabria a fare patatrac, regalando il pallone a Dzeko che serve Zaniolo, resto a siglare il 2-1. Pioli inserisce Piatek per Paquetà, poi si fa ammonire Biglia. Il forcing finale rossonero non produce occasioni importanti, anzi è Zaniolo a mancare il tris trovando la grande parata di Donnarumma. Milan a -3 dalla B, Roma a -1 dal quarto posto. (agg. Di Fabio Belli)

Video Roma Milan, le dichiarazioni

Diamo uno sguardo alle dichiarazioni arrivate dopo la gara in attesa del video di Roma Milan. Il tecnico Paulo Fonseca a Sky Sport ha raccontato la vittoria: “I giocatori hanno fatto una splendida partita. Hanno lottato molto e in questo momento non è facile per noi riuscire a fare tre partite in una settimana. Zaniolo ha fatto un gol importante perché ci ha permesso di vincere. Il cambio con Cetin? Ci dava maggiore peso per il suo fisico rispetto ad Alessandro Florenzi, così l’ho mandato in campo al posto di Leonardo Spinazzola che aveva chiesto il .cambio. In questo momento dobbiamo pensare solo alla partita successiva e non all’accesso in Champions League. Pastore? Per lui non è facile giocare tre partite di fila, ma ha dimostrato le sue qualità”.

Il tabellino

MARCATORI: 38′ pt Dzeko (R), 10′ st Hernandez (M), 13′ st Zaniolo (R)

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola (32′ st Cetin), Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Zaniolo (38′ st Santon), Pastore, Veretout, Perotti (8′ st Antonucci); Dzeko. A disposizione: Calafiori, Darboe, Florenzi, Fuzato, Jesus, Mirante, Riccardi. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (7′ st Calabria), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà (18′ st Piatek), Biglia (27′ st Bennacer), Kessiè; Suso; Leao, Calhanoglu. A disposizione: Borini, Castillejo, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Krunic, Rebic, Reina. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Gli highlights





© RIPRODUZIONE RISERVATA