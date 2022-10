Video/ Roma Napoli (0-1) gol e highlights: Osimhen porta in solitaria gli azzurri!

Nel video Roma Napoli, le due squadre hanno iniziato la partita a ritmi altissimi che però si concentrano nella metà campo, visto che entrambe cercano (e riescono) di chiudere tutte le linee di passaggio. Infatti le uniche azioni che sono avvenute in questo inizio sono arrivate da dei contropiedi. Il primo arriva per la sponda azzurra, Lozano da solo salta due giocatori giallorossi solo per poi essere raggiunto da Ibanez prima che il messicano possa calciare il pallone. Zaniolo poi si mette in proprio in due occasioni in cui sfrutta la sua velocità ma in area di rigore o tira fuori oppure viene recuperato da Kim. La Roma difficilmente riesce a superare la prima linea di pressing con il palleggio e infatti i giallorossi devono sempre attendere o un recupero del pallone o un errore degli avversari.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio non si ferma più! Diretta gol live score

Come in tutte le partite bloccate con il passare dei minuti è la formazione con più talento e tecnica quella a prevalere. Infatti il Napoli nell’ultimo spezzone di gara ha dominato la gara fino ai minuti finali con addirittura gli azzurri che sono andati vicini ad un calcio di rigore. Rui Patricio stende in area di rigore Oliveira ma toccando palla, molta palla e infatti l’arbitro dopo averla rivista al VAR non assegna il calcio di rigore. Un episodio molto simile a quello di Fiorentina Inter ma con risultato diverso. Dopo questo evento la Roma sfrutta l’adrenalina per prendere in mano le redini della gara ma non riesce mai a tirare in porta per una suntuosa prestazione di Kim, sempre più autoritario nell’economia difensiva del Napoli.

Diretta/ Bologna Lecce (risultato finale 2-0): Orsolini sfiora il tris!

VIDEO ROMA NAPOLI, IL SECONDO TEMPO

Roma Napoli che rientrano in campo in maniera più offensiva rispetto all’approccio difensivo e conservativo del primo tempo. In questo assetto, la Roma può sfruttare più facilmente i contropiedi ma si espone più facilmente ai pericoli composti dal tridente azzurro. Su contropiede infatti, Kvaratskhelia si ritrova a tu per tu con Rui Patricio dopo una magia dell’ala georgiana che però viene spenta dal difensore giallorosso Smalling. Gli animi iniziano a scaldarsi perché manca sempre meno al triplice fischio e il cartellino giallo rimediato da Mourinho serve anche da un punto di vista psicologico a dare una svegliata ai suoi, fino a qui però, è il Napoli a fare la partita.

DIRETTA/ Udinese Torino (risultato finale 1-2): Pellegri show!

Gli azzurri che dopo un trittico di azioni pericolose, sia in attacco con Politano, sia in difesa con le corse di Zaniolo, riesce a portarsi avanti grazie alla gamba di Osimhen che corre per cinquanta metri dopo il lancio illuminante di Politano e in posizione defilata riesce ad insaccare in rete con tiro di esterno. Da quel momento in poi la partita è diventata una bolgia con gli schemi completamente saltati per la Roma, cosa che invece il Napoli mantiene e se non fosse per Smalling staremo parlando di un risultato molto meno risicato. Nonostante l’assetto ultra offensivo dei giallorossi purtroppo per la squadra capitolina l’arbitro fischia la fine e il Napoli adesso è in solitaria al primo posto di questa Serie A.

ROMA NAPOLI, IL TABELLINO

ROMA NAPOLI 0-1 (0-0)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (37′ st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (37′ st Vina), Cristante, Camara (37′ st Matic), Spinazzola (40′ st Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (18′ st Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele (12′ st Elmas), Lobotka, Zielinski (30′ st Gaetano); Lozano (30′ st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori. All.: Spalletti

ARBITRO: Irrati

MARCATORE: 36′ st Osimhen

AMMONITI: Smalling, Cristante, Ibanez (R); Lozano, Ndombele, Olivera, Lobotka (N);

Recupero: 3′ pt, 5′ st.

VIDEO ROMA NAPOLI













© RIPRODUZIONE RISERVATA