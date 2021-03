Video/ Roma Napoli (0-2) gol e highlights, la doppietta di Mertens sbanca l’Olimpico

VIDEO ROMA NAPOLI (0-2): GATTUSO CONTINUA A FARE PUNTI

Dopo San Siro, anche l’Olimpico: il Napoli sbanca anche Roma con una doppietta di Mertens e si rilancia definitivamente verso la Champions, che ora i giallorossi vedono lontana 5 lunghezze. Parte più aggressivo il Napoli, con Insigne che al 5′ si esibisce in un ottimo controllo e tiro che non inquadra però lo specchio della porta. La difesa della Roma deve chiudere con attenzione sui tentativi di affondo avversari e in un paio di occasioni è Pau Lopez a fare la differenza con delle uscite tempestive. Per un’occasione da gol significativa bisogna però attendere il 23′ con Zielinski che riceve palla da Insigne e ci prova con un sinistro a incrociare, che manca la porta di pochi centimetri. Il Napoli trova lo strappo prima della fine del primo tempo con Dries Mertens che realizza una fantastica doppietta. Al 27′ gol del belga con un fantastico calcio di punizione che fulmina Pau Lopez, quindi al 34′ arriva il raddoppio al termine di una bella azione manovrata, con Fabian Ruiz che innesca Insigne bravo ad aprire per Politano, che a sua volta serve l’assist per la doppietta di “Ciro“.

VIDEO ROMA NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Ecco il secondo tempo per il video di Roma Napoli. Si riparte senza cambi, al 2′ della ripresa ammonizione per Zielinski per un intervento irregolare su Pellegrini. Subito dopo El Shaarawy prova ad innescare Dzeko ma sulla conclusione non ci sono problemi per Ospina. Al 16′ grande occasione per la Roma per rifarsi sotto nel punteggio con Pellegrini che cerca il piazzato superando Ospina ma cogliendo il palo che salva la porta del Napoli. Al 22′ Fonseca chiama un triplo cambio con Pedro, Dzeko e Diawara che lasciano spazio a Carles Perez, Borja Mayoral e Villar, poi al 24′ sono scintille tra Mancini e Osimhen, ma i due si chiariscono. Al 32′ ci prova Carles Perez con una conclusione che non centra però il bersaglio, viene ammonito anche Koulibaly mentre al 34′ chiama a rimorchio Mario Rui, ma il sinistro del portoghese è sballato. Al 36′ Ospina chiude bene sul primo palo su una conclusione di Karsdorp, subito dopo Fonseca inserisce Kumbulla al posto di Pellegrini. Cartellino giallo anche per Villar al 40′ per un fallo su Insigne, 5′ di recupero ma accade ben poco e il Napoli porta via dall’Olimpico giallorosso una vittoria pesantissima.

VIDEO ROMA NAPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

E’ un Paulo Fonseca severo quello che analizza il ko della Roma. “Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadra. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo tempo e una totalmente diversa nella ripresa. Abbiamo voluto giocare nel secondo tempo, abbiamo avuto l’iniziativa. Mentre nel primo tempo non siamo esistiti perché ci è mancato coraggio. Siamo tutti responsabili. Quando abbiamo paura di perdere e di giocare diventa difficile. Quanto fatto nel secondo tempo è la dimostrazione del fatto che possiamo lottare, ma non si può entrare in campo con la mentalità del primo tempo. E’ stata questa la differenza. Se la squadra non avesse giocato nel secondo tempo direi di sì, invece l’abbiamo fatto, vuol dire che ci siamo. Abbiamo giocato sempre nella metà campo offensiva, non abbiamo lasciato giocare il Napoli, che non ha creato più situazioni. E’ stato un atteggiamento completamente diverso. Se manca questa mentalità è difficile. Per me è una questione di atteggiamento. Nel primo tempo non ho visto nella squadra la voglia di giocare. Siamo rimasti sempre in attesa. Poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Non è facile pressare alto contro il Napoli. E’ difficile spiegare perché non riusciamo a fare bene per tutta la partita. La questione di vincere contro le grandi ci crea ansia, ma solo noi possiamo cambiare questo, con l’atteggiamento giusto. Non possiamo non aver coraggio”.

Non parla neanche questa volta Gennaro Gattuso col Napoli che prosegue nel suo silenzio stampa: con questo successo i partenopei si riportano vicinissimi alle prime 4 posizioni e lo scontro diretto contro la Juventus, se vinto nel recupero, potrebbe addirittura valere il sorpasso sui bianconeri: dopo la sosta per i partenopei può davvero iniziare un altro campionato dopo queste fondamentali vittorie esterne contro Milan e Roma.



