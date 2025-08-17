Video Roma Neom Sports che racconta l'amichevole della formazione di mister Gasperini. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO ROMA NEOM SPORTS: UN PARI PER GASP!

Video Roma Neom che racconta una partita fin da subito molto elettrica. La Roma ci prova con il mancino a giro di Paulo Dybala ma la risposta del Neom è decisamente migliore. Lacazette mette in seria difficoltà la difesa italiana con un gran bel tiro sul primo palo respinto dal solito Svilar.

E’ la Roma la prima formazione a trovare la via della rete al minuto 25 grazie a una incursione di Cristante, oggi capitano. Azione insistita sulla fascia mancina prima con Soule e dopo con Angelino. Uscita decisamente da rivedere da parte del portiere con Cristante che ha messo il piede la palla in porta. Dopo nemmeno 60 secondi il pareggio di Benhrama su un contropiede fulmineo.

Raddoppio giallorosso con Soulè che aggancia un cross di Cristante e trafigge il portiere avversario. Nella prima frazione c’è spazio anche per la rete di Abdi. Dribbling su Ndicka e Rensch e tiro ad incrociare trafiggendo Svilar. Pioggia di cambi nel secondo tempo con la Roma che prova il tutto per tutto con l’ingresso di Dovbyk e Baldanzi. Soltanto un pareggio per la nuova Roma firmata Gasperini, in attesa della prima giornata di campionato.

VIDEO ROMA NEOM SPORTS: GOL E HIGHLIGHTS