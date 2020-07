Video/ Roma Parma (2-1) gol e highlights: Fonseca respira, Ducali furiosi (Serie A)

Sia la Roma sia il Parma venivano da tre sconfitte consecutive: come ammiriamo nel video Roma Parma, sono i giallorossi a interrompere la loro serie nera, anche se la formazione emiliana protesta per un rigore non concesso nel secondo tempo, nonostante la review al VAR avesse evidenziato un fallo di mano di Mancini. La partita era iniziata proprio con un rigore fischiato al Parma, trasformato con freddezza da Kucka al 9′. La Roma però ha preso successivamente le redini della partita in mano, con Bruno Peres che ha garantito un’ottima spinta palla al piede. E prima della fine del primo tempo arriva il gol che i giallorossi aspettavano, l’assist è proprio di bruno Peres e Mkhitaryan non sbaglia a centro area. Nella ripresa ancora Roma in attacco e il gol del ribaltone arriva al 12′, giallorossi in gol con un pallone ben piazzato da Veretout dalla distanza. Il Parma prova a reagire e un fallo di mano di Mancini in area scatena le proteste gialloblu: la review al VAR di Fabbri però non porta all’assegnazione del rigore apparso netto al replay. Va a segno Gervinho ma in posizione di fuorigioco, quindi nel finale è la Roma a divorare le occasioni per il tris, in particolare con Villar e Veretout: ma stavolta i tre punti non sfuggono a Fonseca.

VIDEO ROMA PARMA: LE DICHIARAZIONI

Paulo Fonseca respira e ottiene una vittoria che spezza la serie negativa della Roma: “Non è un buon risultato. E’ una buona vittoria, ma non un buon risultato. Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita. Preferisco non commentare l’arbitraggio. Ci sono troppi rigori in Italia. Credo che abbiamo fatto una buona partita offensivamente e anche difensivamente. Giocare con Dzeko più due dietro ci aiuta. Abbiamo avuto difficoltà con il Napoli, ma abbiamo cambiato qualcosa. E’ importante avere una buona fase di costruzione e con i tre difensori possiamo averla lasciando anche Veretout più libero“. Ma al Parma Alessandro Lucarelli sottolinea soprattutto l’arbitraggio di Fabbri: “La rabbia nasce da lì, da una serie di episodi sfavorevoli. Fino a oggi siamo stati zitti, ma ora basta. Non vogliamo passare per scemi. Non capiamo più chi arbitra o chi decide. Dobbiamo mettere da parte l’aspetto arbitrale ma gli episodi delle volte fanno la differenza. Chiediamo massima attenzione da parte di chi dirige. Va dato merito alla Roma che ha fatto una partita aggressiva. La qualità della Roma non si discute. Loro dopo il nostro vantaggio, hanno portato tanti uomini in zona d’attacco ma se ci fosse stato dato il rigore probabilmente l’avremmo pareggiata. Questi episodi ci stanno facendo perdere le partite“.

VIDEO ROMA PARMA: GOL E HIGHLIGHTS





