VIDEO/ Roma Parma (risultato 3-0) gol e highlights. Mkhitaryan incontenibile

Il video di Roma Parma mette in scena un film stupendo per i tifosi giallorossi. La Roma prosegue la sua serie sì, chiudendo in un solo tempo all’Olimpico la pratica Parma. La prima occasione da gol della partita ce l’ha la Roma con Borja Mayoral bravo a pescare Veretout che prova la conclusione dall’interno dell’area di rigore, Sepe neutralizza in due tempi. Al quarto d’ora è abile Pedro a lavorare un pallone per Mkhitaryan che arriva a rimorchio e conclude con una botta secca che finisce di poco a lato. Al 28′ Spinazzola lancia Borja Mayoral che scatta sul filo del fuorigioco e firma il gol del vantaggio romanista, confermato anche dopo il check del VAR. La Roma impiega appena 4′ per trovare la rete del raddoppio: pallone vagante appena fuori area, Henrik Mkhitaryan lo lascia rimbalzare e lo scaglia sotto la traversa con una gran botta. Parma tramortito dall’uno-due della Roma, che trova anche il tris proprio grazie all’armeno, autore del suo quinto gol nelle ultime due partite di campionato: perfetto l’inserimento di Mkhitaryan sul secondo palo sul cross di Karsdorp, 3-0 realizzato con il più facile dei tap-in. Nella ripresa la Roma fa accademia, una conclusione di Karsdorp viene murata dalla difesa degli emiliani che sono completamente in balia degli avversari, al 14′ un destro a giro di Veretout esce sfiorando l’incrocio dei pali. Al 34′ ancora un’occasione per il poker dei giallorossi, ancora un pregevole scambio tra Mkhitaryan e Pedro e gran botta di Spinazzola che trova però la risposta super di Sepe, che devia il pallone sulla traversa, ma il 3-0 è ovviamente più che sufficiente alla squadra di Fonseca.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DOPO ROMA PARMA

Paulo Fonseca fa i complimenti alla sua Roma: “Abbiamo fatto un’ottima partita nel primo tempo, abbiamo segnato tre gol. Possiamo fare di più, ma penso che la squadra abbia fatto una grande partita. Nella seconda parte abbiamo gestito, ma abbiamo continuato a creare. Mkhitaryan è un giocatore molto intelligente, può giocare in diverse posizioni. Il suo atteggiamento è un esempio, non mi sorprende quello che sta facendo. La squadra ha fiducia. E’ vero che Dzeko è molto importante per noi come Pellegrini, ma quello che è importante è che non abbiamo cambiato la nostra mentalità. Oggi abbiamo fatto una partita veramente buona“. Fabio Liverani critica invece la passività del suo Parma: “Non abbiamo grosse indicazioni sull’infortunio di Ibrahimovic. Aveva il ghiaccio sulla gamba, sembra un problema muscolare ma non conosciamo l’entità, vediamo gli esami. Risolvibile in poco? E’ difficile, Ibra non è solito uscire dal campo. Vedremo. E’ evidente che è una vittoria importante, che rafforza la convinzione che stiamo andando nella direzione giusta. Per lo scudetto però si vedrà a maggio. Ho sentito Pioli, ha fatto i complimenti a tutti. Noi non siamo stati costruiti per vincere subito, ma il nostro percorso ci permette di crescere partita dopo partita. Siamo migliorati molto anche nella preparazione delle partite, durante la settimana l’attenzione dei giocatori è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con grande ambizione. Abbiamo l’obbligo di migliorarci, non quello di vincere”.

VIDEO ROMA PARMA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





