Video/ Roma Salernitana (2-2) gol e highlights: Belotti risponde a Candreva e salva i suoi (Serie A)

VIDEO ROMA SALERNITANA (2-2): PAULO SOUSA INIZIA BENE

Il match tra Roma e Salernitana allo stadio “Olimpico” è un susseguirsi di emozioni, come scopriremo nel video Roma Salernitana. Con Mou squalificato e osservatore speciale dalla tribuna dell’Olimpico, i giallorossi scendono in campo col classico 3-5-2 che deve fare i conti con tre defezioni eccellenti, gli squalificati Dybala e Pellegrini e il lungodegente Abraham. Attacco affidato quindi a Belotti ed El Shaarawy, supportati dal centrocampo con due novità dal mercato, con Kristensen a destra e Aouar al centro. Sousa lascia in panchina Dia e affida l’attacco a Botheim dal 1’, con Candreva e Kastanos sulla trequarti per cercare di impensierire la Roma. Giro palla e attenzione portano i giallorossi al gol all’8’, un urlo di gioia però strozzato dal VAR che annulla la rete per fuorigioco di Belotti.

Diretta/ Sassuolo Atalanta (risultato finale 0-2): nerazzurri ok nel finale (Serie A, 20 agosto 2023)

Appuntamento col gol per il Gallo che viene rimandato solo di qualche minuto, perché al 17’ non c’è fuorigioco o altro che possa rovinare la festa: lancio di Llorente da metà campo, altro aggancio da applausi di Belotti che prende posizione su Fazio, salta Gyomber e di sinistro incrocia battendo Ochoa. Capitolini che ci provano subito per il raddoppio con Smalling e Mancini, ma il britannico si fa murare il colpo di testa da Ochoa e il collega di reparto non riesce a ribadire in rete da pochi passi. Non si lascia invece pregare Candreva che al 36’ trova il pareggio: fa partire l’azione con Fazio, riceve lo scarico da Coulibaly e di destro, dopo aver disorientato Smalling, scarica potente verso la porta di Rui Patricio insaccando la palla sotto la traversa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: super Juve, crollo Lazio! (20 agosto 2023)

VIDEO ROMA SALERNITANA: IL SECONDO TEMPO

In campo con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo, la seconda frazione riparte con un clamoroso bis di Candreva che gela l’Olimpico dopo una manciata di minuti: servito sulla destra dall’apertura di Bradaric, il numero 87 dei campani stoppa di destro, rientra sul sinistro puntando Cristante e con un tiro a giro sopraffino trova il 2-1. Roma che quindi parte all’arrembaggio, con la Salernitana che si ricompatta per arginare gli attacchi dei capitolini. E al 77’ è El Shaarawy a rendersi pericolosissimo, col destro che impatta sul palo. Ma per i giallorossi è soltanto questione di minuti per trovare il gol del pari, con Belotti in stato di grazia: all’82’ Paredes da calcio d’angolo pesca al centro il Gallo che di testa mette tutta la forza e la rabbia sul pallone che termina la sua corsa alle spalle di Ochoa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Diretta tv, Pioli già con i nuovi (Serie A 1^ giornata, 20 agosto 2023)

VIDEO ROMA SALERNITANA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling (20′ st Paredes), Llorente; Kristensen (20′ st Karsdorp), Aouar (45’+2′ st Pagano), Cristante, Bove (20′ st Renato Sanches), Spinazzola (20′ st Zalewski); El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Ndicka, Pisilli, Alessio, Solbakken. All.: Conti-Rapetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Gyomber, Lovato; Bradaric, Maggiore (34′ st Legowski), L. Coulibaly, Mazzocchi (21′ st Dia), Candreva, Kastanos (34′ st Sambia); Botheim (43′ st M. Coulibaly sv). A disposizione: Costil, Fiorillo, Iervolino, Motoc, Sfait, Elia. All.: Sousa

Marcatori: 17′ Belotti (R), 36′ Candreva (S), 4′ st Candreva (S), 37′ st Belotti (R)

Ammoniti: Gyomber (S), Maggiore (S), Kastanos (S), Fazio (S)













© RIPRODUZIONE RISERVATA