Video/ Roma Salernitana (2-2) gol e highlights: Matic la riprende nel finale

Pareggio divertente tra Roma e Salernitana grazie alle reti siglate da Candreva, El Shaarawy, Dia e Matic. I padroni di casa perdono una grande occasione vista anche la penalizzazione di dieci punti ai danni della Juventus, ma i giallorossi sono concentrati sulla finale di Europa League contro il Siviglia. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Samalling ci prova di testa su angolo, palla fuori. Ci prova Piatek da fuori area, Tahirovic mura la conclusione. Candreva! La sblocca la Salernitana! Coulibaly lancia il centrocampista che si inserisce con i tempi giusti e con un tocco al volo non lascia scampo a Rui Patricio! Kastanos ci prova da fuori area, controlla senza problemi Rui Patricio. Grande prestazione della Salernitana all’Olimpico fino ad ora. Roma che non riesce a costruire azioni pericolose in avanti. Zalewski prova il tiro a giro, conclusione che viene ribattuta.

Candreva per Dia, palla in mezzo e chiusura in angolo di Smalling. Bove per El Shaarawy che al limite prova il tiro a giro, palla fuori. Bohinen ci prova con il sinistro, palla alta. Azione personale di Zalewski che arriva dal limite dell’area e calcia, palla alta. Tre i minuti di recupero, calcio d’angolo a favore della Roma che ci sta provando. Ibanez pareggia su angolo! C’è un dubbio per il tocco di braccio di Belotti, in azione il VAR. Colombo va al VAR e annulla per il tocco di mano. Termina la prima frazione di gara, decide al momento Candreva.

Nei padroni di casa entrano Pellegrini, Matic e Llorente per Solbakken, Thairovic e Ibanez. El Shaarawy! La riprende la Roma! Punizione di Pellegrini, respinge Ochoa sui piedi di El Shaarawy che trova il gol del pareggio. Roma che ha cambiato ritmo grazie all’ingresso dei tre titolari. Dia! Ritorna avanti la Salernitana! Grandissimo aggancio al volo di Piatek in area che trova l’assist involontario per il compagno di squadra che di tacco deposita in rete. Nella Salernitana entra Mazzocchi per Kastanos. Grande occasione per Belotti in area che buca il pallone e non trova l’impatto. Nella Roma entra anche Abraham. Gyomber affossa Belotti, giallo per lui. Nella Roma entra Cristante per Camara. El Shaarawy in mezzo, Abraham di testa con Ochoa che blocca senza problemi. Llorente per Cristante, tiro deviato in angolo. Matic! La riprende la Roma! Su calcio d’angolo la palla resta in area, Matic scarica in porta il gol del pari, ci avviamo verso un finale ricco di emozioni. Zaòewski con il sinistro da fuori area, palla alta. Belotti ci prova di testa, palla alta. Sono sette i minuti di recupero. Abraham per Cristante che di testa colpisce debolmente. Fallo tattico di Zalewski su Dia, giallo. Dia poi spinge Zalewski e si accende una rissa, giallo anche per il centravanti. Termina il match.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez (1’st Llorente); Zalewski, Tahirovic (1’st Matic), Camara (29’st Cristante). El Shaarawy; Wijnaldum (21’st Abraham), Solbakken (1’st Pellegrini); Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Mancini, Missori, Darboe, Volpato, Cherubini. Allenatore: José Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (26’st Lovato), Pirola (32’st Trost-Ekong); Candreva (32’st Botheim), Coulibaly, Bohinen (26’st Vilhena), Bradaric; Kastanos (14’st Mazzocchi), Dia; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Sambia, Crnigoj, Maggiore, Iervolino, Caviglia, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

Reti: 12’pt Candreva (S), 2’st El Shaarawy (R), 9’st Dia (S)

Ammoniti: Gyomber (S), Ochoa (S), Daniliuc (S), Zalewski (R), Dia (S)

Recupero: 3’pt, 7’st

