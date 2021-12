Video/ Roma Sampdoria (1-1) gol e highlights: Gabbiadini gela l’Olimpico

VIDEO ROMA SAMPDORIA (1-1): LA SINTESI DEL MATCH

La Roma, dopo la splendida vittoria di Bergamo, si ferma in casa contro la Sampdoria. Al vantaggio siglato da Shomurodov ha risposto un Gabbiadini in stato di grazia. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Mkhitaryan mette in profondità per Abraham, il tiro del centravanti non trova la porta. Vina ci prova da fuori area dopo una grande giocata di Mkhitaryan, la sua conclusione non centra lo specchio. Roma che sta facendo la partita. Karsdorp la mette in mezzo per provare a servire Abraham, sfera controllata facilmente dalla Sampdoria.

Su angolo tocca la sfera Ibanez, il pallone arriva a Karsdorp che calcia ma il tentativo viene respinto. Andre Silva ci prova da lontanissimo e non crea problemi a Rui Patricio. Abraham prova a servire Zaniolo, Candreva legge l’azione alla grande e in ripiegamento salva i suoi. Sampdoria che sta difendendo molto bene, fatica la Roma nel trovare spazi. Palla per Gabbiadini che calcia da oltre venti metri, para facile Rui Patricio. Karsdorp per Abraham che di testa la mette fuori di poco. La prima frazione tra Roma e Sampdoria termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Abraham deve lasciare il campo risentendo di una botta presa nella prima frazione di gara. Al posto del centravanti entra Afena-Gyan. Palo di Candreva! Velo del centrocampista per Augello con la sfera colpita dallo stesso Candreva che prende il palo! Ghiottissima occasione per la Sampdoria che per poco non ha trovato la rete del vantaggio. Fallo di Askildsen su Mkhitaryan e giallo. Grande occasione per la Roma! Il tiro di Zaniolo viene respinto dall’ottimo Falcone. Sulla sfera arriva poi Felix che trova ancora l’ottima risposta del portiere doriano.

Su calcio d’angolo battuto da Veretout ci prova Felix di testa ma non trova la porta. Shomurodov! La sblocca la Roma. Il centravanti prova prima a crossare. Sulla ribattuta riprende la sfera entra in area e supera Falcone. Traversone per Quagliarella, ottima la chiusura di Smalling. Gabbiadini! Arriva il pareggio della Sampdoria! Su angolo arriva Colley che calcia ma trova il palo, Gabbiadini a porta vuota ribadisce in rete! Mancini pesca Shomurodov, Falcone esce con i tempi giusti. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara, alla rete di Shomurodov ha risposto Gabbiadini.

IL TABELLINO

MARCATORI: 72′ Shomurodov, 80′ Gabbiadini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (66′ Shomurodov), Cristante, Mkhitaryan, Vina (66′ El Shaarawy); Zaniolo, Abraham (46′ Felix). A disposizione: Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Darboe, Villar, Diawara, Bove, Carles Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski (75′ Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (89′ Depaoli), Ekdal (37′ Ferrari), Adrien Silva, Askildsen (89′ Yepes Laut); Gabbiadini, Caputo (75′ Quagliarella). A disposizione: Audero, Ravaglia, Chabot, Torregrossa, Dragusin, Ferrari, Murru. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste. Assistenti: Di Gioia di Modena e Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco. VAR: Massa di Imperia. AVAR: Lo Cicero di Brescia.

AMMONITI: Bereszynski, Askildsen, Falcone.

