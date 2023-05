Video/ Roma Sampdoria (1-2) gol e highlights: i blucerchiati chiudono con una vittoria (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SAMPDORIA: BRUTTO KO GIALLOROSSO!

La Sampdoria espugna il campo della Roma in un match che per la classifica valeva praticamente nulla. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ottima occasione per Mannini che da posizione centrale sfiora il vantaggio. Uberti! La sblocca la Sampdoria dopo venti minuti di gara! Da punizione defilata la sfera attraversa tutta l’area e termina alle spalle di Di Bello. Ntanda! Raddoppia la Sampdoria! Conclusione a giro al limite dell’area che non lascia scampo a Di Bello, bellissima rete. Ottimo inserimento di Cherubini in area, il suo tiro però non trova la porta. Termina la prima frazione di gara, Sampdoria avanti di due reti sul campo della Roma.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SAMPDORIA, IL SECONDO TEMPO

Traversa di Cherubini! Il giallorosso arriva al limite dell’area e calcia a giro, la sfera sbatte contro la traversa! Cassano! La riapre la Roma! Direttamente da punizione la sfera termina all’incrocio dei pali! Ruggiero sfiora il pareggio! Il tiro in area termina fuori di pochissimo. La Roma continua ad attaccare a caccia del pari. Palo di Conti! Iniziativa personale con il tiro che supera Di Bello ma termina contro il palo! Ntanda serve Ivanovic che aggancia e calcia, il tiro viene murato. Termina il match.

VIDEO GOL ROMA SAMPDORIA PRIMAVER, IL TABELLINO

MARCATORI: 18′ Uberti, 25′ Ntanda, 62′ Cassano.

ROMA: Del Bello; Louakima (46′ Pellegrini), Silva, Chesti, Falasca; D’Alessio (46′ Ruggiero), Ivkovic (46′ Vetkal), Mannini; Joao Costa (46′ Cassano), Misitano, Cherubini. A disposizione: Razumejevs, Renato Bellucci, Foubert-Jacquemin, Padula, Majchrzak, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Cichella, Bah. Allenatore: Guidi.

SAMPDORIA (3-5-2): Scardigno; Savio, Peretti, Lotjonen, Di Mario (80′ Straccio); Porcù (75′ Miettinen), Uberti, Cecchini, Pozzato (75′ Conti), Ntanda; Ivanovic. A disposizione: Zorzi, Boni, Conti, Pellizzaro, Miettinen, Straccio, Caruana, Leonardi, Tozaj. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Madonia di Palermo. Assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano

AMMONITI: Joao Costa, Di Mario Chesti.

