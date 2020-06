Video/ Roma Sampdoria (2-1): gol e highlights, rimonta firmata Edin Dzeko (Serie A)

Nel video di Roma Sampdoria parliamo della preziosa vittoria ottenuta dai giallorossi, che nella 27^ giornata di Serie A battono in rimonta i blucerchiati del grande ex Claudio Ranieri e si mantengono in linea di galleggiamento per il quarto posto e la qualificazione in Champions League, rispondendo all’Atalanta che ha vinto in rimonta contro la Lazio. La partita era iniziata male: al 10’ minuto infatti Manolo Gabbiadini ha portato in vantaggio la Sampdoria a causa di un clamoroso errore di Amadou Diawara, che invece di servire Mirante ha di fatto lanciato l’attaccante che non ha potuto sbagliare. La risposta giallorossa si è concretizzata nel pareggio di Jordan Veretout appena dopo la mezz’ora, ma il controllo al Var ha evidenziato un tocco con il gomito da parte di Carles Perez (che l’arbitro non aveva notato) sul rimpallo con Yoshida, e dunque la rete è stata annullata. Nel secondo tempo a rimettere la Roma in linea di galleggiamento ha pensato il solito Edin Dzeko: il bosniaco ha tolto le castagne dal fuoco con una doppietta personale, due gol simili ma segnati con entrambi i piedi, sugli assist di Lorenzo Pellegrini e Cristante. Una vittoria che fa salire la Roma a quota 48 punti in classifica, mentre la Sampdoria resta a 26 e rischia sempre la retrocessione.

VIDEO ROMA SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Roma Sampdoria andiamo anche a leggere le dichiarazioni da parte di Paulo Fonseca: l’allenatore dei giallorossi ha spiegato il primo tempo chiuso in svantaggio ricordando come fosse la prima partita in oltre tre mesi, e che comunque la sua Roma abbia avuto le occasioni per segnare. “Nella ripresa abbiamo svoltato e ci siamo presi i tre punti”. Anche grazie a Lorenzo Pellegrini, che “è stato infortunato a lungo e non potevo farlo giocare dall’inizio, ma quando è entrato ha fatto la differenza con quell’assist sul primo gol di Dzeko”. A proposito, Fonseca ha parlato di Dzeko come dell’attaccante più forte che abbia mai allenato; e poi ha detto che la corsa verso la qualificazione in Champions League è sempre possibile anche perché ci sono due strade diverse: “L’Atalanta è in un grande momento, noi non possiamo sbagliare nulla ma dobbiamo continuare a credere nella rimonta”. Poi ci sarà la seconda strada, ovvero quella di vincere l’Europa League: “Finito il campionato ci butteremo su quella, anche lì non sarà facile perché il Siviglia è un’ottima squadra, ma io resto fiducioso”.