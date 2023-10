Video/ Roma Servette (4-0) gol e highlights: trionfo giallorosso (5 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SERVETTE: LA CRONACA

Roma e Servette, il risultato è rimasto sullo 0-0, ma uno dei momenti salienti è stato un’occasione creata da Antunes del Servette. Questo ha aggiunto un tocco di tensione e interesse alla partita, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. L’occasione di Antunes potrebbe essere stata un momento chiave in cui il Servette avrebbe potuto ottenere un vantaggio nel punteggio. Gli spettatori avranno sicuramente seguito con attenzione l’azione in campo, sperando che questa occasione potesse portare a una svolta nel risultato. Questi primi venti minuti hanno creato un’atmosfera di attesa e incertezza, poiché entrambe le squadre hanno cercato di sfruttare le opportunità per segnare. La partita prometteva di essere avvincente, e l’occasione di Antunes ha contribuito a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Roma e Servette, il punteggio si è fissato a 1-0, grazie alla rete di Lukaku. Questi attimi cruciali hanno delineato una narrazione coinvolgente, con Roma che ha preso il comando grazie al gol dell’esperto attaccante. Il gol di Lukaku ha certamente innescato festeggiamenti tra i tifosi romanisti, creando un’atmosfera carica di entusiasmo nello stadio. Mentre l’arbitro si avvicinava alla fine del primo tempo, l’attenzione degli spettatori era concentrata sulle dinamiche della partita e su come Servette avrebbe reagito al vantaggio di Roma. Questi ultimi venti minuti hanno fissato una base emozionante per il proseguimento della partita, lasciando gli spettatori ansiosi di vedere come si sarebbe sviluppato il secondo tempo e se Servette avrebbe potuto rimontare. Il gol di Lukaku è stato indubbiamente un momento di grande rilevanza nella partita tra Roma e Servette.

VIDEO GOL ROMA SERVETTE, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo scintillante tra Roma e Servette, il punteggio si è dilatato a un impressionante 4-0 in favore di Roma, grazie alle reti di Pellegrini e alla doppietta di Belotti. Questo periodo ha segnato l’inizio di una fase di dominio assoluto da parte della squadra di casa. Le reti di Pellegrini e la doppietta di Belotti hanno innescato una festa di gioia tra i tifosi romanisti, creando un’atmosfera di euforia nello stadio. L’efficacia dell’attacco di Roma ha messo ulteriore pressione su Servette, che ha lottato per arginare l’impeto avversario. Gli spettatori avranno sicuramente apprezzato la brillantezza e la determinazione di Roma durante questi primi venti minuti del secondo tempo. Il risultato di 4-0 ha stabilito un margine di vantaggio considerevole, rendendo la vittoria di Roma sempre più imminente e accentuando la sfida per Servette.

Nel trionfale epilogo tra Roma e Servette, la partita è giunta al termine con un netto 4-0 in favore di Roma. Tuttavia, il momento drammatico della partita è stato segnato dall’infortunio di Pellegrini, che ha gettato un’ombra sulla festa romanista. Mentre Roma celebrava la convincente vittoria, l’infortunio di Pellegrini ha portato un brusco cambiamento di tono. La preoccupazione era palpabile tra i tifosi mentre il giocatore veniva assistito dallo staff medico. L’atmosfera festosa si è attenuata per un istante, con l’attenzione rivolta al benessere di Pellegrini. Questo imprevisto ha dato un tocco di realismo al trionfo di Roma, ricordando agli spettatori che, oltre al successo sul campo, il calcio può portare anche momenti di preoccupazione e incertezza. Nonostante la vittoria, l’infortunio di Pellegrini ha aggiunto un elemento di riflessione alla conclusione della partita.

ROMA SERVETTE, IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (dal 18′ st Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (dal 31′ st D’Alessio), Paredes, Aouar (dal 1′ st Pellegrini dal 19′ st Pagano), El Shaarawy; Lukaku (dal 18′ st Zalewski), Belotti. A disposizione: Rui Patricio, Boero, Karsdorp, Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio. Allenatore: Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic (dal 43′ st Touati), Antunes (dal 18′ st Cognat), Ondouna, Kutesa (dal 18′ st Bolla); Crivelli (dal 18′ st Guillemenot), Bedia (dal 29′ st Douline). A disposizione: Centro, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla. Allenatore: Weiler

Reti: al 22′ pt Lukaku, al 1′ st Belotti, al 7′ st Pellegrini Lo., al 14′ st Belotti

Ammonizioni: Ondoua, Douline

