Video/ Roma Siviglia (2-5 dcr) gol e highlights: rigori fatali (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SIVIGLIA: NON BASTA DYBALA

Roma Siviglia, video gol e highlights della finale di Europa League disputata a Budapest e conquistata dagli Andalusi dopo una partita ad altissima tensione risolta con la lotteria dei rigori. Una gara che all’inizio aveva visto i giallorossi scendere bene in campo, andando vicino al gol con Spinazzola e sbloccando il risultato con Paulo Dybala: l’ex Juventus, servito in profondità da Mancini, si presenta davanti a Bono e col mancino porta in vantaggio i suoi. Un gol che di fatto decide il primo tempo nonostante un grosso rischio corso dalla Roma ovvero il palo interno colpito da Rakitic sulla sirena.

Nella ripresa parte a mille il Siviglia che al decimo del secondo tempo trova il pareggio con una sfortunata deviazione di Mancini che beffa Rui Patricio e riporta tutto in parità. Un’autorete che di fatto smorza il match dal punto di vista dell’emozioni e dello spettacolo, ma alza di gran lunga la sfida a livello nervoso. Verso l’ottantesimo l’arbitro Taylor indica il dischetto assegnando un rigore agli spagnoli per un presunto contatto Ibanez-Ocampos, salvo poi tornare sui suoi passi una volta che il Var lo richiama. Infatti non c’è alcun tocco del difensore brasiliano sul fantasista argentino. I supplementari vedono cambiare il risultato nonostante una conclusione aerea di Smalling sulla parte alta della traversa. Ai rigori è una mattanza con i biancorossi che non sbagliano un colpo con Ocampos, Lamela, Rakitic e Montiel mentre i capitolini riescono andare a segno con il solo Cristante. Sbagliati infatti i tiri dal dischetto di Mancini (parato) e Ibanez (palo). Settima vittoria dunque per il Siviglia, sempre più padrone di questa competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SIVIGLIA: MANCINI, DALLE STELLE ALLE STALLE

Roma Siviglia sembrava poter regalare un’altra serata europea da sogno per Gianluca Mancini. Esattamente come a Tirana contro il Feyenord, il difensore giallorosso era riuscito nel primo tempo a fornire l’assist vincente per sbloccare la partita. In Albania fu Zaniolo a siglare quello che sarebbe stato poi il gol decisivo, stavolta è Dybala a ricevere dal difensore di Mourinho e insaccare la palla dell’1-0.

La serata però prende un risvolto negativo per Mancini che prima devia in porta un cross dalla destra da parte del Siviglia e successivamente nella lotteria dei rigori calcia forte e centrale, trovando però i piedi di Bono che respingono il tiro dal dischetto del centrale di difesa. Sempre a testa alto però Mancini, uno dei migliori per rendimento dell’intero campionato di Serie A, che finito l’incubo è andato sotto la curva dei tifosi della Roma a ringraziare per il sostegno.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA SIVIGLIA: IL TABELLINO

SIVIGLIA-ROMA 1-1 (5-2 dcr)

MARCATORI: 35′ Dybala (R), 55′ autogol Mancini (S)

SEQUENZA RIGORI: Ocampos (S) goal, Cristante (R) goal, Lamela (S) goal, Mancini (R) parato, Rakitic (S) goal, Ibanez (R) palo, Montiel (S) goal

SIVIGLIA: Bounou; Jesus Navas (95′ Montiel), Badè, Gudelj (127′ Marcao), Alex Telles (95′ Rekik); Fernando (128′ Jordan), Rakitic; Ocampos, Torres (46′ Suso), Gil (46′ Lamela); En-Nesyri.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (91′ Zalewski), Cristante, Matic (120′ Bove), Spinazzola (106′ Llorente); Pellegrini (106′ El Shaarawy), Dybala (68′ Wijnaldum); Abraham (74′ Belotti).

ARBITRO: Taylor

AMMONITI: Matic (R), Rafa Mir (S, dalla panchina), Pellegrini (R), Mancini (R), Rakitic (S), Cristante (R), Celik (R), Zalewski (R), Lamela (S), Jordan (S, dalla panchina), Montiel (S), Ocampos (S), Karsdorp (R, dalla panchina).

