Video/ Roma Spezia (2-0) highlights e gol: Mourinho ritrova i 3 punti (Serie A)

VIDEO ROMA SPEZIA (2-0): I GIALLOROSSI TORNANO A VINCERE

La Roma ritrova la vittoria contro lo Spezia che non ha saputo ritagliarsi un ruolo diverso da quello dello sparring partner. Nel monday night della 17^ giornata di Serie A i giallorossi, pur soffrendo più del previsto, si impongono per 2-0 e agganciano la Juventus al sesto posto in classifica, la squadra di Thiago Motta non riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione ma alla vigilia quasi nessuno avrebbe scommesso un centesimo su un risultato positivo degli spezzini, anche se gli uomini di Mourinho venivano da due sconfitte consecutive. All’Olimpico le cose si mettono subito bene per i padroni di testa che la sbloccano a inizio gara grazie al colpo di testa vincente di Smalling sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti si affacciano pochissime volte dalle parti di Rui Patricio con Reca che scalda i guantoni del portiere portoghese ma non va oltre. Nel recupero Abraham scheggia la traversa, l’ennesimo legno colpito dallo sfortunatissimo attaccante inglese (per gli sportivi d’Oltremanica il 2021 è proprio un anno maledetto) il cui impegno resta comunque encomiabile.

Nel secondo tempo di Roma Spezia, sempre su palla inattiva, i capitolini raddoppiano: Veretout dalla bandierina pesca Ibanez che prende l’ascensore e spedisce la sfera in rete con una capocciata, come amano dire da queste parti. In precedenza Manaj – che poi si vedrà annullare l’1-2 per una posizione di fuorigioco – si era divorato il gol del pareggio calciando malissimo da buona posizione, successivamente non riesce a riaprirla facendosi murare da Karsdorp. Nel recupero Afena-Gyan, subentrato a Borja Mayoral, cala il tris ma lo fa aiutandosi in maniera vistosa con il braccio. Un gesto che gli costa il secondo giallo e di conseguenza l’espulsione, un errore di inesperienza che lo aiuterà sicuramente nel suo percorso di crescita. I tre punti ci sono, il bel gioco e la prestazione un po’ meno.

VIDEO ROMA SPEZIA 2-0, LE DICHIARAZIONI

Bryan Cristante è il primo a parlare nel post-partita: “Proviamo a vedere il lato positivo, siamo partiti con il piede giusto e abbiamo subito trovato il gol mettendo la gara in discesa, sull’1 a 0 è stato tutto più semplice. Adesso ci aspetta una sfida molto difficile, l’Atalanta è lanciatissima ma noi proveremo a metterle i bastoni tra le ruote. Il quarto posto è lontano ma continuiamo a crederci”. José Mourinho fa comunque notare come non sia tutto oro quello che luccica: “Stasera mi sono piaciuti i due gol su calcio d’angolo perché ieri gli avevo fatto provare gli stessi schemi in allenamento. Mi è piaciuto il risultato, un po’ meno come abbiamo giocato in generale e in particolare non sono soddisfatto di come abbiamo controllato la partita dopo essere passati in vantaggio, prima dell’intervallo abbiamo regalato troppi palloni agli avversari e che potevamo gestire in maniera diversa. Lo Spezia doveva attaccare e noi potevamo rispondere in contropiede, invece è successo il contrario e in più di un’occasione abbiamo rischiato di farci infilare. Inoltre ho visto alcuni giocatori parecchio stanchi, Ibanez è rimasto in campo fino all’ultimo ma non stava benissimo, Smalling invece è uscito e sicuramente avrà sentito qualcosa che non andava, altrimenti nessuno lo avrebbe schiodato. Con l’Atalanta sarà durissima, loro hanno una rosa molto ampia e trovano sempre dei ricambi che fanno rifiatare i titolari”.

VIDEO ROMA SPEZIA 2-0, IL TABELLINO

ROMA-SPEZIA 2-0 (1-0)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling (64′ Diawara), Kumbulla; Karsdorp, Veretout (90’+3′ Bove), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Borja Mayoral (64′ Afena-Gyan), Abraham. All. José Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko (53′ Agudelo), Sala (17′ Kiwior), Maggiore (53′ Bastoni), Reca; Strelec (53′ Verde), Manaj. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Alessandro Prontera (sez. di Bologna).

AMMONITI: 54′ Vina (R), 65′ Kumbulla (R), 70′ Afena-Gyan (R), 90’+2′ Gyasi (S).

ESPULSO: 90’+3′ Afena-Gyan (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 6′ Smalling (R), 56′ Ibanez (R).

