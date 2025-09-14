Video Roma Torino che apre la domenica di Serie A. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa.
VIDEO ROMA TORINO: GASP VA KO!
Video Roma Torino che racconta la terza giornata di campionato con la prima sfida domenicale. Comincia meglio il Torino con i movimenti di Simeone che mette in netta difficoltà la difesa giallorossa. La Roma risponde sul campo con i colpi di testa di Cristante e Mancini che però non colpiscono con forza e decisione. Fatica a Roma che passa in svantaggio al minuto 59 con una perla di Simeone.
L’attaccante argentino, scappa sulla fascia: scambia il pallone con Ngonge e sfodera un destro a giro che termina in porta battendo Svilar. Aboukhlal sfiora il raddoppio facendo esaltare il portiere giallorosso con una bella risposta con reattività. Nel finale Pisilli sfiora la rete con la bella parata di Israel che respinge dopo un’azione partita da un calcio piazzato. Vince il Torino di Baroni contro la Roma di Gasperini, decisivo Simeone.