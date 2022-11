Video/ Roma Torino (1-1) gol e highlights: Matić rovina la festa ai granata (Serie A)

Il 2022 magico della Roma si chiude con un pareggio insperato che manda letteralmente in visibilio il pubblico dell’Olimpico (diciassettesimo sold out per i giallorossi che hanno già stravinto lo scudetto del tifo) e la tiene ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Nel video Roma Torino scopriremo che in pieno recupero, a tempo praticamente scaduto, Matić fa gioire gli spettatori con un gran tiro da fuori area che non lascia scampo a Vanja per il definitivo 1-1, risultato che certifica la caparbietà e l’immensa forza d’animo dei capitolini che non mollano mai, nemmeno quando la situazione è disperata, e ridimensiona in maniera pesante e forse definitiva le ambizioni del Torino che anche quest’anno dovrà accontentarsi di una salvezza tranquilla senza poter puntare all’Europa. La notizia più bella per Mourinho e per il popolo romanista è il ritorno di Dybala, alla Joya bastano una ventina di minuti per riprendersi la scena alla vigilia del mondiale del Qatar e mandare in tilt la retroguardia dei granata con Djidji che impazzisce e gli rifila un calcione nello stinco all’interno dell’area di rigore.

L’argentino – che si era infortunato trasformando un penalty nella gara contro il Lecce – lascia il tiro dagli undici metri proprio a Belotti che non riesce a punire la sua ex-squadra stampando il pallone sul palo. Per gli ospiti sfumano quindi i tre punti dopo il vantaggio iniziale di Linetty che aveva sbloccato la contesa con un bel colpo di testa sul traversone di Singo, entrato nel primo tempo al posto di Vojvoda, punito da Jurić per un retropassaggio senza senso che stava per costare carissimo ai suoi. Altra giornata difficile per Abraham che non riesce a incidere ed esce tra i fischi, periodo nero per l’attaccante inglese che non è stato nemmeno convocato da Southgate per la kermesse iridata in programma dal 20 novembre al 18 dicembre.

José Mourinho nuovamente nell’occhio del ciclone dopo essere stato allontanato dall’area tecnica per proteste quando c’è stata una fase della partita in cui l’arbitro Rapuano – che nella prima frazione di gioco aveva concesso un calcio di rigore alla Roma per un presunto fallo di mano di Ricci che in realtà aveva colpito il pallone prima con la testa e poi col braccio – non aveva fischiato un paio di interventi borderline da parte dei giocatori del Torino: “L’espulsione? Ci sta, mi è scappata qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro e giustamente in questi casi il regolamento prevede il cartellino rosso, dopo il triplice fischio sono andato subito da lui a scusarmi, anche se non voglio giudicare il suo operato in campo, parlerò solo della squadra. Ci sono state due partite, fino al 70’ i tifosi ci hanno fischiato perché non combinavamo nulla di buono in campo, negli ultimi 20 minuti ci siamo trasformati semplicemente perché era entrato Dybala, non voglio dare il merito ai singoli ma faccio notare che con lui e Pellegrini abbiamo un ruolino completamente diverso”.

Ivan Jurić non ha molta voglia di parlare dopo aver visto sfumare la vittoria nel recupero: “Fino al 70’ avevamo dominato, l’1 a 0 ci stava pure stretto, nel finale siamo crollati e siamo stati anche fortunati a uscire dall’Olimpico con un pareggio. I ragazzi erano stanchi e mi sembra pure normale visto che veniamo da tre partite in una settimana”.

ROMA-TORINO 1-1 (0-0)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Çelik, Cristante (69’ Tahirović), Camara (54′ Matić), Zalewski (70’ Dybala); Volpato (46’ El Shaarawy), Zaniolo; Abraham (70’ Belotti). All. José Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Djidji, ZIma, Buongiorno (52’ Rodríguez Araya); Lazaro, Ricci, Linetty (80’ Adopo), Vojvoda (30’ Singo); Miranchuk (81’ Radonjić), Vlašić; Sanabria. All. Ivan Jurić.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sez. di Rimini).

AMMONITI: 48’ Buongiorno (T), 53’ Camara (R), 86’ Dybala (R), 89’ Tahirović (R), 90’+5’ Lazaro (T).

RECUPERO: 4’ pt, 5’ st.

ESPULSO: 89’ Mourinho (R) per proteste.

MARCATORI: 55’ Linetty (T), 90’+4’ Matić (R).

