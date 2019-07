Video/ Roma Trastevere (10-1): gol e highlights, i Fonseca boys a valanga!

Roma a valanga nella sfida amichevole disputata a Trigoria contro i ragazzi del Trastevere: il video di Roma Trastevere ci racconta infatti una partita a senso unico, come era lecito aspettarsi, con la truppa giallorossa che ha giocato al tiro al bersaglio. Il Trastevere, dal canto suo, ha faticato molto a creare pericoli dalle parti della retroguardia romanista, escludendo l’unico gol firmato Lorusso, quindi ha trascorso quasi tutti i novanta minuti schiacciato nella propria area. Ad aprire le danze ci ha pensato Dzeko al terzo per i giallorossi, poi Kolarov, Under, Antonucci, Dzeko e Cristante nel corso del primo tempo. Nella ripresa D’Urso, Schick, Perotti e Defrel hanno allungato e arrotondato. La Roma ha vita facile contro un avversario di livello troppo modesto per misurare i reali progressi in questi primi giorni di ritiro. Abissale il distacco tecnico, così ai giallorossi è bastato il minimo sforzo per annientare il Trastevere con una goleada che almeno ha divertito i tifosi.

ROMA-TRASTEVERE: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Roma Trastevere, Diego Perotti ha rilasciato qualche dichiarazione a ROMA TV, commentando l’amichevole, ma anche il lavoro del nuovo tecnico Fonseca: “Ci stiamo abituando al nuovo gioco di mister Fonseca. Fino adesso abbiamo fatto un buon ritiro e fisicamente stiamo crescendo molto. Queste partite servono per mettere in campo ciò che vuole il mister. È difficile quando arriva un nuovo allenatore, con nuove idee, ma piano piano stiamo provando quello che lui chiede.”

TABELLINO ROMA TRASTEVERE

ROMA: Olsen (46′ Pau Lopez), Karsdorp (46′ Bouah), Fazio (64′ Mancini), Capradossi (46′ Juan Jesus), Kolarov (46′ Spinazzola); Cristante (46′ Santon), Nzonzi (46′ D’Urso); Ünder (46′ Defrel), Antonucci (46′ Perotti), Florenzi (64′ Cristante); Dzeko (46′ Schick). All. Fonseca. TRASTEVERE: Casagrande; Marino (64′ Feroci), Tarantino (46′ Cornacchia), Sfanò (78′ Roselli), Pastorelli (64′ Di Giuseppe); Bergamini (64′ Ponzi), Lucchese (46′ Panico; 70′ Lucchese), Bertoldi (46′ Grappasonni); Tajarol (70′ Falco); Lorusso (70′ Pecci), De Iulis (46′ Marini; 64′ De Iulis). A disp.: Tolomeo. All. Perrotti. Arbitro: Ghinelli di Roma 2. Assistenti: Perna e Garcea. Reti: 3′ Dzeko, 7′ Kolarov, 20′ Ünder, 22′ Antonucci, 30′ Dzeko, 47′ pt Lorusso, 48′ pt Cristante, 48′ D’Urso, 49′ Schick, 58′ Perotti, 87′ Defrel. Note: recupero 3′ pt.





