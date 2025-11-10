Video Roma Udinese che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie A. Gasperini affronta Runjaic: cronaca, tabellino e migliori azioni della gara.

VIDEO ROMA UDINESE: GIALLOROSSI IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Video Roma Udinese che racconta un primo tempo carico di emozioni. Le prime occasioni, capitano tra i piedi dei bianconeri con Atta che prova il diagonale che termina fuori non di molto. Poco dopo Kamara con una bomba da circa 35 m mette in difficoltà Svilar che respinge. La Roma si sveglia e colpisce con Cristante. L’ex Atalanta e Milan approfitta di un pallone al limite dell’area di rigore ma il palo gli nega la gioia del gol. La Roma continua ad attaccare e si presenta dal dischetto al minuto 42 con Pellegrini. L’ex capitano è freddissimo e batte Okoye calciando alla sua sinistra. Nel corso della prima frazione gialli per Cristante e Pellegrini.

Nella seconda frazione la Roma gestisce. Svilar sale in cattedra con diverse parate importanti. Ndicka rischia in fase di impostazione regalando il possesso a Zaniolo che si trova davanti al portiere della Roma che lo ipnotizza. Celik realizza la rete del 2-0 finale, approfittando di una grande azione sulla fascia destra di Mancini ben servito dal solito Kone. Nel finale sugli sviluppi di un calcio piazzato Svilar vola e metti i guantoni sul colpo di testa di Bayo. Roma che vince e sale a quota 24 ed è primo posto in campionato.

VIDEO ROMA UDINESE: GOL E HIGHLIGHTS