VIDEO/ Roma Udinese (risultato 3-0) gol e highlights. Fonseca di nuovo terzo

Video di Roma Udinese che è musica per i tifosi giallorossi. La Roma senza fare troppa fatica batte nettamente l’Udinese e opera il controsorpasso ai danni della Juventus al terzo posto in classifica. Partenza ad alti ritmi della Roma che impiega appena 4′ a trovare il gol del vantaggio. Sblocca il risultato Jordan Veretout, che irrompe di testa su un cross di Mancini battendo Musso. La formazione giallorossa continua ad attaccare e al 12′ è decisivo il portiere dell’Udinese nell’opporsi a un diagonale di Veretout da posizione ravvicinata. I friulani si fanno vedere in avanti al quarto d’ora con una verticalizzazione per Llorente anticipato d’un soffio dalla difesa giallorossa, ma al 19′ è ancora la Roma ad andare vicina al gol con Ibanez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva al tiro praticamente a colpo sicuro, trovando però il salvataggio di Stryger-Larsen. La Roma continua a tenere alti i ritmi della partita e al 25′ trova il raddoppio: calcio di rigore per i giallorossi per un contatto tra Musso e Mkhitaryan in area, Veretout trasforma dal dischetto realizzando la doppietta personale. Al 31′ ci sarebbe anche il tris giallorosso con lo stesso Veretout capace di servire a rimorchio Pellegrini, ma il gol del capitano romanista viene annullato dopo la review al VAR che evidenzia un fallo di Mkhitaryan su Stryger-Larsen all’inizio dell’azione. La ripresa inizia senza cambi, dopo 2′ finisce largo un tentativo di De Paul, ma al 5′ è Deulofeu a mancare una grande chance, calciando addosso a Pau Lopez da buona posizione dopo un pallone recuperato da Stryger-Larsen. L’Udinese ha solo un’altra occasione per riaprire la partita, al 25′ con Deulofeu che spreca solo davanti a Pau Lopez, molto bravo a sventare la minaccia in uscita bassa. Me negli ultimi minuti i giallorossi gestiscono bene il pallone e chiudono i conti al 93′ con Pedro, che piazza di giustezza il pallone di cui si era impossessato dopo un rimpallo favorito da Dzeko.

ROMA UDINESE, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca è felice della prestazione praticamente perfetta della Roma: “Abbiamo fatto una bellissima partita, con un grande approccio e grande aggressività. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita, l’importante era non subire gol e i giocatori sono stati molto bravi. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, ci aspetta il Braga. La squadra lo ha dimostrato oggi, stiamo bene fisicamente, è normale che l’Udinese abbia reagito, possiamo migliorare nell’uscita ma abbiamo gestito bene la partita. Come ho detto era importante non prendere gol, non dimentichiamo i risultati fatti recentemente dall’Udinese che è la quinta difesa del campionato. Abbiamo fatto una grande partita“. Anche per Luca Gotti la superiorità giallorossa sull’Udinese è stata evidente: “Era una gara difficile, l’avversario era molto forte e l’ha dimostrato non solo nella partita di oggi. La classifica prodotta finora parla chiaro, i giallorossi sono una delle pretendenti allo Scudetto. Chiaramente il gol preso all’inizio ha complicato le cose ma in generale nel primo tempo non siamo stati bravi a prendere le misure all’avversario e gestire bene le loro ripartenze, abbiamo sbagliato tante letture e non possiamo permetterci di farlo contro giocatori del genere. Oggi l’ho visto sempre vivo e presente e diverse volte ci ha dato la possibilità di attaccare la profondità, poi ha avuto quell’occasione a tu per tu con il portiere dove però è stato molto bravo anche quest’ultimo. Ora non ci devono essere ricadute dal punto di vista psicologico, così come non dovevamo esaltarci dopo qualche punto conquistato. La partita di domenica prossima mette in palio punti pesanti e noi dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso“.

VIDEO ROMA UDINESE, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA